И снова о приборах учета. Общедомовых…

Прошел год с того момента, когда Озерск был взбудоражен новостями о планируемом удорожании отопления из-за введения повышающих коэффициентов в тех домах, где не стоят общедомовые приборы учета (ОДПУ). Тогда в медийном пространстве эта тема активно поднималась: «Сороковка» - «Когда прощелкали счетчики», Открытое письмо депутатам и администрации Озерска, а также был комментарий самой администрации о ситуации с приборами учета. Однако за прошедший год никакой значимой информации в озерских СМИ не появилось, а тема продолжает оставаться актуальной.

Напомню историю вопроса – для простоты без ссылок на громоздкие документы. Закон об энергосбережении (№261-ФЗ, вышедший еще в 2009 году), установил, что в каждом доме должен быть прибор учета тепла, воды и электричества (ведь учет – это основа экономии и бережного отношения к природным ресурсам). Плюс ко всему, это еще и экономически выгодно, ведь реальное потребление, как правило, значительно ниже расчетного (нормативного). Мы платим 2 способами: по нормативу (если нет учета, то потребление тепла или воды рассчитывается умозрительно, и часто превышает реальное потребление) или в соответствии с фактическим потреблением (то есть по показаниям приборов). Все, у кого в квартире стоят счетчики на воду, знают – платить по показаниям прибора намного выгоднее, так как нормативы потребления у нас очень завышены. Поэтому счетчик окупается всего за 3-6 месяцев, а дальше – сплошная экономия.

Итак, ставить общедомовые счетчики нужно – это и требование законодательства, да и просто здравого смысла (из экономических и экологических соображений – это же экономия ресурсов, а значит, денег). Но вопрос – кто будет ставить эти приборы и за чей счет? Первоначально закон говорил об обязанности ресурсоснабжающих организаций поставить нам общедомовые счетчики – причем они должны были сделать это еще до середины 2012 года. Но к сожалению, эти организации с такой миссией не справились – главным образом, из-за недостатка денег. По крайней мере в Озерске ММПКХ даже не пыталось начать эту работу вследствие своей хронической задолженности и плачевного финансового состояния, которое к тому же продолжает ухудшаться (то есть ждать счетчиков от ММПКХ можно до морковного заговенья). И теперь законодатель возложил эту обязанность на управляющие компании, но они также не могут этого сделать – нет денег. В конце концов, все «стрелки переводятся» на население, то есть нас, жителей.

Но жители в массе своей также не хотят этим заниматься и не понимают, зачем нужны эти общедомовые счетчики. В Озерске есть несколько примеров (буквально на пальцах одной руки можно пересчитать), где жители сами организовались и поставили себе узел учета (если говорить о «старом городе», то это Набережная 4 – установлен в 2007 (!) году, Свердлова 3 и Победы 12, Менделеева 15, а также Победы 57). Я сейчас специально не беру большие дома на ДОКе, где приборы учета устанавливались управляющими компаниями в собственных интересах – эта ситуация требует отдельного рассмотрения. Речь идет прежде всего о домах, где нашлись инициативные жители, которые смогли убедить соседей скинуться деньгами и установить эти счетчики – и как правило, это люди, умеющие считать свои деньги. Но в массе своей народ «не парился» по поводу счетчиков, и не проявлял к теме никакого интереса.

НО жизнь берет свое, и правительство решило «стимулировать» жителей к принудительной установке приборов учета. Лично я думаю, что это продиктовано экологическими соображениями – ведь известно, что потенциал энергосбережения в российском ЖКХ составляет до 40%. Да, у нас много нефти, газа, угля, но это конечные ресурсы, и к тому же их добыча является разрушительной для планеты. И вот для этой «стимуляции» выбран метод принуждения к установке ОДПУ – повышающие коэффициенты. Собственно, в тех домах, где приборов учета нет, а технически их поставить можно – те жители должны были платить за тепло в 1,5 раза дороже, причем эту новацию должны были ввести уже с 1 января 2017 году. По Озерску сумма переплаты была бы колоссальной – более 200 млн рублей. Разумеется, это было бы сильнейшим социальным потрясением. И видимо, поэтому наша власть решила не будить лихо и тихонько проигнорировала постановление правительства РФ о введении повышающих коэффициентов, а там, через 2 месяца, Москва сама отменила (вернее, пока приостановила) действие данного постановления (коэффициент 1,5 снижен до 1,1, но не отменен совсем, что намекает на возможное продолжение).

И вот здесь самый интересный вопрос – что дальше? Насколько долго продлиться эта «заморозка»? Пока точной информации нет, но есть мнение, что приостановление действия повышающих коэффициентов продиктовано необходимостью спокойного проведения президентских выборов в марте 2018 года, а вот после выборов вполне возможен «откат назад», до коэффициента 1.5. И надо сказать, что такой вариант не лишен основания.

Итак, давайте сделаем выводы:

1. Приборы учета ставить надо. Иначе придется платить за тепло в 1,5 раза больше.

2. НЕ надейтесь, что «пронесет». Предупрежден – значит вооружен. И вообще, хочешь мира – готовься к войне.

3. Надо начинать подготовку к установке ОДПУ уже сейчас. Кто начнет первый, тот и выиграет.

В следующем выпуске – какие есть варианты установки счетчиков, как можно получить узел учета совершенно бесплатно и что делать, если в вашем доме был установлен прибор, но сейчас он не работает. До скорого! J

Евгений Шитиков

Координатор движения "Зеленый Озерск"