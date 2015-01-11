Ещё 22 миллиона в пользу «Фортума»

В Арбитражном суде Челябинской области состоялось очередное заседание по иску публичного акционерного общества «Фортум» к муниципальному унитарному предприятию коммунального хозяйства. На этот раз сумма к взысканию по задолженности за тепловую энергию и теплоноситель составила более 21 500 000, также в исковом заявлении представители «Фортума» потребовали взыскать с МПКХ пени за несвоевременную оплату услуг. Период, за который поставщик ресурсов затребовал оплату по суду, - июнь 2017 года.

Как и в большинстве последних заседаний, ни представители истца, ни юристы ММПКХ в заседании участия не принимали. Как сказано в решении суда, лица, участвующие в деле, в предварительное судебное заседание явку своих представителей не обеспечили, о дате, месте и времени проведения предварительного судебного заседания извещены надлежащим образом, возражений относительно рассмотрения дела в их отсутствие не представили.

В ходе разбирательства судья Аникина огласила отзыв на исковое заявление, представленный в письменном виде муниципальным предприятием. Содержащаяся в отзыве просьба о снижении неустойки в размере более четверти миллиона, а также уточнение исковых требований, поступившее впоследствии, были приняты судом во внимание и, в конечном счёте, удовлетворены. Иных требований от ответчика, также как и доказательств произведенной оплаты или оснований для снижения суммы долга, суду представлено не было. В итоге Арбитражным судом вынесено решение: взыскать с МПКХ Озёрска в ПАО «Фортум» 21 563 387 руб. 52 коп. задолженности, 103 863 руб. 65 коп. пени, всего 21 667 251 руб. 17 коп., а также 132 015 руб. в возмещение судебных расходов по уплате госпошлины. Также в обязанность муниципального предприятия вменена оплата пени вплоть до дня фактического погашения всей суммы долга.

Озёрск.ру