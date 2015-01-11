Юные боксёры вернулись из Магнитки с медалями

С 23 по 28 ноября в Магнитогорске в спортивном зале Дворце спорта «Динамо» проходила XVI спартакиада учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала 2017 года» по боксу.

За победу боролись около 100 спортсменов из 17 городов Челябинской области в возрасте от 13 до 15 лет в 20 весовых категориях. Озерские боксеры завоевали три медали: бронза у Павла Сохи и Никиты Ларионова, серебро – у Артема Шепелева. Для поездки на соревнования юным спортсменам была оказана поддержка от управления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа.

Тренируются ребята под руководством тренеров Д.С. Никулина, А.В. Жигмонта и А.В. Кравчука.

http://www.ozerskadm.ru

Фото https://vk.com/sportmagnitogorsk