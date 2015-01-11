Юношеская команда по футболу успешно провела летний сезон, став пятыми в Первенстве Челябинской области. Это более чем хорошее достижение юных футболистов, учитывая, что многие команды, участники первенства, имеют практически профессиональный уровень. Впереди у озерских юношей зимний сезон игр по мини-футболу.

Родители ребят поддерживают увлечение детей. Дина Александровна: «Мой сын Владислав занимается уже четыре года. Успехи у нашей команды отличные. Футбол – очень полезно: это дисциплинирует, ребята физически развиваются, вырабатывается логика в процессе игры».

Депутат Законодательного собрания Челябинской области, Генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев считает, что в спорте должна быть преемственность, поддержка роста игроков от юного возраста до профессионального уровня. За успешное окончание летнего сезона Михаил Похлебаев решил поощрить ребят памятными подарками из личных средств.

В субботу, 28 октября, в зале СК «Дельфин» прошло награждение игроков команды значками и книгами по истории футбола. Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков от лица Михаила Похлебаева поздравил юношей и вручил подарки игрокам команды, тренеру Александру Пинчуку.

Евгений Щербаков: «Футбол, хоккей и другие массовые виды спорта – это всегда азарт, это умение в команде достигать совместно максимального результата . Здесь надо выкладываться на все сто, нельзя отлынивать. Наша задача – вовлекать как можно больше детей в занятие физкультурой и спортом, проводить соревнования, турниры. Необязательно, что все из ребят станут чемпионами, профессиональными спортсменами. Главное - увлечь наших детей культурными, спортивными мероприятиями, избавить их от бесцельного хождения по дворам. То, что юноши-футболисты стали пятыми среди практически профессиональных команд - это большой успех!»

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