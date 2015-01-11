Проект молодого южноуральца попал в финал конкурса от Google

Цель конкурса – найти талантливых и деятельных людей, живущих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, которые развивают социально-значимые проекты и инициативы. Из 2 000 поступивших заявок эксперты отобрали более 600 из них и разместили информацию на официальном сайте. Затем звёздное жюри определило по шесть финалистов в каждой из семи категорий – всего 42 истории о том, как участники конкурса меняют жизнь окружающих в лучшую сторону. В номинации «Современные технологии» в финал конкурса попал проект Ильи Смольянинова «3D развитие». Деятельность проекта направлена на популяризацию технических профессий, технологий 3D печати, развития технических компетенций молодёжи. Участники проекта будут обучены 3D моделированию, разработке моделей. Итогом проекта станет создание большого макета города Челябинск, который будет изготовлен из пластика на специальном принтере. Лучшие в каждой номинации будут отобраны путём голосования. До конца конкурса осталось 2 дня. Проголосовать за проект можно по ссылке. Отметим, что в финале представлены ещё 2 южноуральца: в номинации «Культура» – Елена Семенова с историей о реконструкции дома купца Смирнова и создания в нем первого в России музея пельменя, в номинации «Спорт» – челябинец Александр Торопин со своей инициативой проведения детской дворовой хоккейной лиги. «Агентство стратегических инициатив поддерживает тех, кто ищет возможность реализовывать свои идеи в бизнесе, социальной, культурной и научной сферах. Каждый день число перспективных проектов, которые создаются в регионах, увеличивается, и это – замечательно. Уверен, что с помощью проекта «Вдали от столиц» не только удастся вдохновить людей начать претворять в жизнь свои идеи, но и позволит нашим региональным проектам найти поддержку в других субъектах», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. Для справки: Челябинская область на интерактивной карте конкурса отмечена 21 проектом. Среди них руководитель центра профориентации «Компас» Фания Шафикова, молодой предприниматель Алексей Варчак, создатель игровых наборов для профориентации детей Лилия Ершова, подробнее по ссылке.