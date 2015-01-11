В Челябинской области к концу года будет проложено более 300 км газовых сетей

Всего в 2017 году в регионе для строительства газовых сетей было предусмотрено 887,2 млн рублей: 868 млн по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского выделено из регионального бюджета, еще 19,2 млн – федеральные средства. «Это позволит построить более 300 км газовых сетей. В результате возможность подключения к сетевому газоснабжению получат почти 10 тысяч квартир и частных домов. Это позволит повысить уровень газификации Челябинской области до 70,6%. Работы по газификации сейчас ведутся во многих муниципалитетах области. А в некоторых из них жители уже получили доступ к «голубому топливу», – отметил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин. По инициативе губернатора Бориса Дубровского программа газификации Челябинской области возобновилась с 2014 года. В 2014-2016 годы по решению главы региона на финансирование работ по газификации муниципалитетов из областного бюджета был направлен один млрд 679 млн рублей. Несколько проектов в рамках программы газификации Челябинской области в 2017 году уже завершены. В Кусе введен в эксплуатацию семикилометровый участок газопровода, обеспечивший топливом семь улиц – более 200 домовладений. Общая стоимость работ составила 13,5 млн рублей. Средства также были выделены из областного бюджета. А в Златоусте в текущем году к газу подключены целые поселки, входящие в городскую черту. Их три: Чапаевский, Закаменский и 7-ой жилучасток. По распоряжению губернатора из областного бюджета в виде субсидии Златоустовскому городскому округу выделено 69 млн рублей. В результате реализации указанных проектов в 2017 году построено более 30 километров газораспределительных сетей. Это дало возможность подключить к газу около 400 домов. Подходит к завершению также строительство газопровода в поселках Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского муниципального района. Для того, чтобы жители получили доступ к газу, было реализовано сразу два проекта. Первый проект – строительство подводящего газопровода высокого давления длиной около четырех километров. Второй, это прокладка внутрипоселковых сетей низкого давления. Общая протяженность системы (включая подводящие пути) составила 19 км. В результате к газу будет подключено 560 частных домов и квартир. Ввод системы в эксплуатацию намечен на ноябрь. Суммарная стоимость газификации населенных пунктов составит 22,2 млн рублей. Большая работа по газификации проделана и в Кизильском районе. В рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» газифицирована восточная часть райцентра – села Кизильского, а также располагающийся рядом поселок Сыртинский. Из областного бюджета на это выделено около 17,2 млн рублей. «Всего проложено 12 километров уличных газовых сетей. Это позволило дать возможность более чем 240 семьям подключиться к голубому топливу. Для того чтобы выполнить все запланированные работы дополнительно в областным средствам район выделил еще 13 миллионов рублей», – подчеркнул глава Кизильского района Александр Селезнев. Жители Кизильского не скрывают радости от прихода в их дома «голубого топлива». «Раньше мы были подключены к централизованному отоплению, потом долгое время использовали электрообогрев. Попутно покупали газовые баллоны для приготовления еды. В месяц выходило 5-6 тысяч рублей расходов. Теперь, с газом, будет выходить примерно 2,5 тысячи в месяц», – рассказала жительница села Кизильское Салия Аминова.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-k-koncu-goda-budet-prolozheno-bolee-300-km-gazovyh-setey-41470