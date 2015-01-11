В Челябинской области к концу года будет проложено более 300 км газовых сетей

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Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

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Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

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Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

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Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

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Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

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В Челябинской области к концу года будет проложено более 300 км газовых сетей

Всего в 2017 году в регионе для строительства газовых сетей было предусмотрено 887,2 млн рублей: 868 млн по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского выделено из регионального бюджета, еще 19,2 млн – федеральные средства. «Это позволит построить более 300 км газовых сетей. В результате возможность подключения к сетевому газоснабжению получат почти 10 тысяч квартир и частных домов. Это позволит повысить уровень газификации Челябинской области до 70,6%. Работы по газификации сейчас ведутся во многих муниципалитетах области. А в некоторых из них жители уже получили доступ к «голубому топливу», – отметил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин. По инициативе губернатора Бориса Дубровского программа газификации Челябинской области возобновилась с 2014 года. В 2014-2016 годы по решению главы региона на финансирование работ по газификации муниципалитетов из областного бюджета был направлен один млрд 679 млн рублей. Несколько проектов в рамках программы газификации Челябинской области в 2017 году уже завершены. В Кусе введен в эксплуатацию семикилометровый участок газопровода, обеспечивший топливом семь улиц –  более 200  домовладений. Общая стоимость работ составила 13,5 млн рублей. Средства также были выделены из областного бюджета. А в Златоусте в текущем году к газу подключены целые поселки, входящие в городскую черту. Их три: Чапаевский, Закаменский и 7-ой жилучасток. По распоряжению губернатора из областного бюджета в виде субсидии Златоустовскому городскому округу выделено 69 млн рублей. В результате реализации указанных проектов в 2017 году построено более 30 километров газораспределительных сетей. Это дало возможность подключить к газу около 400 домов. Подходит к завершению также строительство газопровода в поселках Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского муниципального района. Для того, чтобы жители получили доступ к газу, было реализовано сразу два проекта. Первый проект – строительство подводящего газопровода высокого давления длиной около четырех километров. Второй, это прокладка внутрипоселковых сетей низкого давления. Общая протяженность системы (включая подводящие пути) составила 19 км. В результате к газу будет подключено 560 частных домов и квартир. Ввод системы в эксплуатацию намечен на ноябрь. Суммарная стоимость газификации населенных пунктов составит 22,2 млн рублей. Большая работа по газификации проделана и в Кизильском районе. В рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» газифицирована восточная часть райцентра – села Кизильского, а также располагающийся рядом поселок Сыртинский. Из областного бюджета на это выделено около 17,2 млн рублей. «Всего проложено 12 километров уличных газовых сетей. Это позволило дать возможность более чем 240 семьям подключиться к голубому топливу. Для того чтобы выполнить все запланированные работы дополнительно в областным средствам район выделил еще 13 миллионов рублей», – подчеркнул глава Кизильского района Александр Селезнев. Жители Кизильского не скрывают радости от прихода в их дома «голубого топлива». «Раньше мы были подключены к централизованному отоплению, потом долгое время использовали электрообогрев. Попутно покупали газовые баллоны для приготовления еды. В месяц выходило 5-6 тысяч рублей расходов. Теперь, с газом, будет выходить примерно 2,5 тысячи в месяц», – рассказала жительница села Кизильское Салия Аминова.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-k-koncu-goda-budet-prolozheno-bolee-300-km-gazovyh-setey-41470

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