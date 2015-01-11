Форум ректоров университетов России и Казахстана примет Южно-Уральский государственный университет

8 и 9 ноября в Челябинске пройдет XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Его главная тема – «Развитие человеческого капитала». По словам организаторов, стратегически важные инвестиции в человеческий капитал закладываются, в том числе, и на этапе образования. Именно этой теме будет посвящен первый день форума. 8 ноября на площадке Южно-Уральского государственного университета пройдет форум ректоров университетов России и Казахстана. Его посетит министр образования и науки РФ Ольга Васильева, а также президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий. Также среди почетных гостей – председатель совета ректоров вузов Республики Казахстан, ректор Евразийского национального университета им. Гумилева Ерлан Сыдыков и министр образования и науки Республики Казахстан Ерлан Сагадиев. Мероприятие будет разделено на два больших блока. Первая половина дня отведена на работу трех сессий. Одна из них посвящена образованию как ключевому фактору повышения конкурентоспособности человеческого капитала. Вторая – развитию инновационной деятельности современных вузов. Третья – стратегическому партнерству вузов России и Казахстана. Вторая часть форума пройдет в формате пленарного заседания. В программе также запланированы доклады министров образования и науки России и Казахстана. «Мы невероятно гордимся тем доверием, которое было оказано ЮУрГУ при определении будущей площадки для проведения Форума. Наш вуз выбран не случайно, ведь в университете обучаются 3400 казахских студентов, читают лекции 15 профессоров и доцентов из соседней республики, научные исследования ведут 45 молодых ученых из Казахстана. Уверен, что форум позволит не только наладить новые контакты между университетами двух стран, но и поможет продемонстрировать международной общественности возможности нашего вуза», - отметил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков. Добавим, что в программе форума также запланировано подписание меморандумов между вузами России и Казахстана, а также экскурсии по Южно-Уральскому государственному университету. С программой форума ректоров можно ознакомиться на официальном сайте форума .

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/forum-rektorov-universitetov-rossii-i-kazahstana-primet-yuzhno-uralskiy-gosudarstvennyy