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День воинской славы России — День народного единства

День воинской славы России — День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня народного единства — и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению многих аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 года).

В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции (1941).

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени на Руси — периода со смерти царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русский престол взошел первый из династии Романовых. Смутное время — эпоха глубокого кризиса Московского государства, когда единое русское государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Власть в Москве узурпировала «семибоярщина» во главе с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава.

В это тяжелое для страны время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту Родины, своей веры и изгнать польских захватчиков. Русские люди подхватили призыв, и вскоре началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы. Народное ополчение возглавили князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин. С чудотворной иконой Казанской Божией Матери Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения русского государства, а икона стала предметом особого почитания.

Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государственным праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I назвал «спасителем Отечества».

Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы Минина прервалась.

Таким образом, можно сказать, что День народного единства не новый праздник, а возвращение к старой традиции.

В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты, представления и спортивные мероприятия. В разных российских городах политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и благотворительные акции. Но главные мероприятия, посвященные Дню народного единства, проходят в сердце праздника — Нижнем Новгороде, и на Красной площади в Москве.

http://www.calend.ru

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Поздравляем вас с Днем народного единства!

Этот праздник имеет большое значение для всех нас: он уходит корнями в историю нашего независимого государства и продолжает традиции, заложенные предками, утверждает любовь к Родине, самосознание нации, целостность культурного наследия.

В этот день особенно ощущаешь единство духа и непобедимую силу нашего народа. В Озерском городском округе от нашей гражданской ответственности зависит решение важнейших задач по созданию достойных условий и комфортной жизни озерчан и жителей поселков. Добиться реальных результатов мы сможем только сообща, напряженно работая и чувствуя солидарность с миллионами таких же россиян.

Гордитесь тем, что вы родились в могучей, сильной, большой стране; заботьтесь о том, чтобы новое поколение двигалось вперед с уважением к нашему прошлому; будьте уверенными в себе, чётко отстаивая такие ценности, как мир, добро и правда!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, силы духа и успехов!

Глава Озерского городского округа Щербаков Е.Ю.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Костиков О.В.

Ключевые теги: День народного единства.

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