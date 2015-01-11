Очередная хоккейная ночь закончилась со счётом 16:1!

В минувший понедельник состоялся матч открытого Чемпионата города Челябинска. Наша ледовая дружина встречалась с командой "Урал-Гуфк 2" (г.Челябинск).

Наши соперники накануне обыграли серебряного призера открытого Чемпионата Челябинска сезона 2016-2017, команду "Миасс-Сити", со счетом 6:5, а это значит, что недооценки соперника и быть не могло.

Матч показал всю сплоченность и командный дух наших парней. Каждый игрок отдавался игре на все 100%, что и принесло обилие голов и, несомненно, огромную радость нашим дорогим болельщикам.

Несмотря на более чем уверенный счет, ребята боролись до конца, за что им огромное спасибо! В итоге, в этом противостоянии победил наш ХК "Маяк-Гранит" со счетом 16:1! Отдельно хотелось бы отметить Максима Куликова, который отметился покером, чем заслуженно сорвал аплодисменты зрителей.

Итак, статистика матча.

ХК "Маяк-Гранит" - "УралГуфк 2" 16:1 (5:0, 6:1, 5:0)

Состав: Сафин (Кайпаев), Захаров - Кучуков, Михайлов - Тровеных - Алабугин, Аксенов - Созинов, Аникеев - Куликов - Савицкий, Дыдыкин - Мотыгулин, Кононов - Данилин - Лучников, Свирепо.

Голы: 1 гол Куликов (Аксенов); 2 гол Тровеных (Михайлов, Кононов); 3 гол Куликов (Аникеев, Аксенов); 4 гол Кучуков (Михайлов, Алабугин); 5 гол Аникеев (Савицкий, Кононов); 6 гол Куликов (Кононов); 7 гол Алабугин (Тровеных); 8 гол Кононов (Созинов, Савицкий); 9 гол Лучников (Данилин); 10 гол Михайлов (Захаров); 11 гол Аникеев (Савицкий); 12 гол Кононов (Лучников); 13 гол Куликов (Аникеев); 14 гол Данилин (Приданников ,Кононов); 15 гол Михайлов (Алабугин, Тровеных); 16 гол Приданников (Лучников, Дыдыкин).

Уважаемые болельщики!

11 ноября, в 14-00, наша команда стартует в Чемпионате Челябинской области сезона 2017-2018 по хоккею с шайбой. Противником нашей дружины будет ХК "Таганай" (г.Златоуст). Игра состоится в Златоусте.

Примечательно, что в Чемпионате будет выступать шесть команд: "Политехник" (Челябинск), "Звезда" (Чебаркуль), "Трехгорный", "Таганай" (Златоуст), "Сигнал" (Челябинск) и, конечно же, "Маяк-Гранит" (Озерск).

Турнир будет проходить в три круга.

Вниманию болельщиков! От КСК "Лидер" 11.11.2017, в 10-30, в Златоуст на игру пойдет автобус, записаться можно по телефону +79227465500 (Дмитрий Александров), приблизительная стоимость билета на трибуны ФОК "Таганай" 150 руб.

Приглашаем всех желающих поддержать свою команду!!! Вместе мы победим!!!

Напоминаем также, что 2 декабря стартует Чемпионат Свердловской области по хоккею с шайбой. В турнире примут участие семь команд. Игры пройдут в два этапа. Нашим первым соперником станет команда "Титан" (г.Верхняя Салда).

Чемпионат Свердловской области считается одним из сильнейших, так что много борьбы и упорнейших матчей нам будет гарантированы. С календарем чемпионата Свердловской области по хоккею с шайбой сезон 2017- 2018 вы можете ознакомиться перейдя по ссылке http://фхсо.рф.

Ждем всех поддержать наших ребят!!!

Пресс-служба ХК Маяк-Гранит