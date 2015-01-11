Новые правила проезда круговых перекрестков вступили в силу

Сегодня, 8 ноября, вступают в силу изменения правил дорожного движения в части проезда перекрестков с круговым движением. Соответствующее постановление размещено на официальном портале Правительства России. Причиной для изменений стало неоднозначное восприятие водителями правил проезда подобных перекрестков, отмеченных знаком «Круговое движение».



Установленные Правилами нормы, определяющие порядок проезда перекрестков с круговым движением, вызывают неоднозначное восприятие водителями, что приводит к образованию заторов и дорожно-транспортным происшествиям. Схемы проезда перекрестков с круговым движением разнятся от региона к региону, и даже в одном городе — от перекрестка к перекрестку. Практически во всех европейских странах установлен приоритет проезда перекрестка с круговым движением. Это в том числе позволяет увеличить пропускную способность улично-дорожной сети. — сообщается на сайте Правительства России.

Таким образом, теперь правом приоритетного проезда пользуются водители, уже находящиеся на круговом перекрестке.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/novie-pravila-proezda-krugovih/