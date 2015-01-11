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Евгений Щербаков: «Поддерживать малый бизнес очень важно»

Накануне праздников глава Озерского городского округа Евгений Щербаков посетил два частных предприятия, получивших субсидии на развитие бизнеса в рамках бюджетной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году.

Евгений Щербаков осмотрел действующие производства на ООО «НЕОпласт» (директор Полеев И.В.) и ООО «ТД «Фильтротекс» (директор Ильин А.А.). Оба предприятия успешно работают на рынке и финансирование, полученное благодаря сотрудничеству с администрацией, еще более укрепило их позиции. Об этом они рассказали во время встречи с главой округа.

Илья Полеев:

- За счет бюджетной поддержки мы смогли приобрести новые пресс-формы (оснастку для термопластавтоматов), дополнительно нанять работников и расширить ассортимент нашей продукции (полимерных опор, которые используются в производстве кухонной мебели). В результате, компания прибавили оборотов: сейчас мы освоили Урало-Сибирский регион, продвигаемся в сторону Москвы. И, надо отметить, полностью заместили китайский импорт на российском рынке за счет того, что наш товар - качественнее и дешевле.

Александр Ильин:

- Полученные нами средства были потрачены на покупку новых швейных машин и раскройного оборудования. Это была большая помощь, которая пришла к нам очень вовремя: мы смогли удержать занятые позиции на рынке в условиях острой конкуренции. Бюджетное финансирование стало для нас настоящим подспорьем. Деятельностью предприятия является изготовление любых изделий из технических и фильтровальных тканей по готовым чертежам, а также реализация фильтровальных материалов. На данном этапе в числе наших заказчиков выступает ФГУП «ПО «Маяк».

Оба предпринимателя провели экскурсию по цехам и поблагодарили администрацию Озерского городского округа за эффективное взаимодействие. Опираясь на свой опыт, Илья Полеев и Александр Ильин отметили, что при получении субсидии не встретили никаких препятствий:

- Процесс оформления бумаг получился быстрым и гладким - административных барьеров мы не встретили. В будущем намерены снова обратиться за поддержкой. Она того стоит и реально работает.

Со своей стороны, Евгений Щербаков подтвердил, что никаких преференций никому не предоставляется:

- Все происходит на общих началах, согласно утвержденному в муниципалитете порядку: заявки на получение субсидий принимаются в управлении экономики администрации, в бизнес-инкубаторе и МФЦ. Все заявки рассматриваются на координационном совете, который на две трети состоит из предпринимателей, на треть – из представителей государственных органов и органов местного самоуправления. Предлагаем всем заинтересованным лицам ознакомиться с условиями предоставления финансовой поддержки на нашем официальном сайте и обращаться за помощью. Мы с удовольствием поддержим настроенных на развитие предпринимателей.

В ходе общения с руководителями ООО «НЕОпласт» и ООО «ТД «Фильтротекс» глава округа высоко оценил роль малого и среднего предпринимательства и подчеркнул, что поддерживать малый бизнес очень важно:

- Я считаю, что общество несколько недооценивает роль предпринимателей. По данным соцопроса, проведенного в моногородах, лишь два процента жителей считает, что от частного бизнеса что-то зависит. Я склонен считать, что это не так: экономика изменилась, и предприниматели активно встроились в нашу жизнь - выпускают очень востребованную продукцию. Я хотел бы чтобы таких отечественных производителей в нашем округе становилось все больше и больше.

В поездке по предприятиям Евгения Щербакова сопровождал начальник управлений экономики Александр Жмайло, который в общих чертах так оценил эффект от вложения бюджетных средств:

- Здесь надо говорить о том, ради чего программа действует – это создание рабочих мест. Безработные очень дорого обходятся бюджету. Очевидно: чем больше людей будет занято, тем больше будет произведено товаров, тем больше доходов получит бюджет. В Озерском городском округе статистика показывает: на каждом предприятии по-разному, но то, что количество создаваемых рабочих мест исчисляется сотнями – это факт.

Справочно: в Озерском городском округе финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется с 2009 года. Она складывается в пропорции: 10 процентов – средства местного бюджета, 90 процентов – трансферты из федерального и областного бюджетов. Муниципалитет разрабатывает порядок предоставления субсидий с учетом тех условий, которые выдвигает федеральный и областной бюджет.

Ежегодно в среднем около 4 млн. рублей в качестве субсидий получают озерские предприниматели, рассматривается до 20 заявок. В частности, в 2016 году средства были распределены среди 11 субъектов и направлены на компенсацию затрат по первому лизинговому платежу, по процентам по банковским кредитам (взятым на покупку нового оборудования) и на приобретение оборудования (частичная компенсация затрат). В 2017 году последнее основание было исключено регионом, и появилось новое: субсидию могут получить социальные предприниматели, которые создают рабочие места для инвалидов, для лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и те, кто занимается социально значимыми видами предпринимательства: в сфере образования, здравоохранения и т.п. В остальном условия получения субсидии в 2017 году остались теми же, что и в 2016 году: максимальная сумма, предоставляемая одному заявителю, составляет до 500 тыс. рублей на компенсацию затрат, произведенных в 2016-17 годах.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева

Евгений Щербаков: «Поддерживать малый бизнес очень важно»

Евгений Щербаков: «Поддерживать малый бизнес очень важно»

Евгений Щербаков: «Поддерживать малый бизнес очень важно»

Евгений Щербаков: «Поддерживать малый бизнес очень важно»

Евгений Щербаков: «Поддерживать малый бизнес очень важно»

Евгений Щербаков: «Поддерживать малый бизнес очень важно»

Евгений Щербаков: «Поддерживать малый бизнес очень важно»

Евгений Щербаков: «Поддерживать малый бизнес очень важно»

Евгений Щербаков: «Поддерживать малый бизнес очень важно»

Евгений Щербаков: «Поддерживать малый бизнес очень важно»

Евгений Щербаков: «Поддерживать малый бизнес очень важно»

Евгений Щербаков: «Поддерживать малый бизнес очень важно»

Евгений Щербаков: «Поддерживать малый бизнес очень важно»

Евгений Щербаков: «Поддерживать малый бизнес очень важно»

Евгений Щербаков: «Поддерживать малый бизнес очень важно»

Ключевые теги: малый и средний бизнес, субсидии.

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