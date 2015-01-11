Учреждения культуры: перспективы развития и приоритетные задачи

Глава округа Евгений Щербаков провёл рабочее совещание с руководителями муниципальных учреждений культуры. В работе совещания приняли участие заместитель главы Олег Ланге, начальник управления культуры администрации округа Наталья Сальникова.

Основной целью рабочей встречи стало подведение итогов работы за 2017 год, обсуждение насущных проблем учреждений культуры и, в преддверии формирования бюджета округа на 2018 год, проработка совместных планов.

– Я считаю, что наша рабочая встреча на сегодняшний день очень актуальна, и имеет важное значение для дальнейшего конструктивного взаимодействия, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Даже в период экономического кризиса работа учреждений культуры имеет важное значение для жителей округа. Надеюсь, что у нас состоится открытый и честный разговор о проблемах, что мы совместно наметим те направления, в которых необходимо дополнительно поработать, чтобы сделать деятельность учреждений культуры более эффективной.

Евгений Щербаков дал высокую оценку творческим достижениям учреждений культуры, но особо подчеркнул, что необходимо наладить и вывести на новый уровень финансово-хозяйственную деятельность, эффективно осваивать бюджетные средства и привлекать дополнительное финансирование.

В ходе рабочей встречи обсуждались проблемы по содержанию зданий учреждений культуры, которые на протяжении десятилетий эксплуатируются без проведения капитальных ремонтов. Многим зданиям требуется ремонт систем пожарной и охранной сигнализаций, текущие ремонты кровель и фасадов и ряд других вопросов. Отдельным вопросом, который обсуждался на совещании, стал вопрос повышения заработной платы работникам учреждений культуры.

Следует отметить, что бюджет Озерского городского округа является социально ориентированным, но в тоже время, на протяжении последних нескольких лет, дефицитным. Учитывая сложную экономическую ситуацию, Евгений Щербаков поставил перед руководителями учреждений культуры задачу – активизировать работу по привлечению внебюджетных средств, в частности, направить максимум усилий для участия учреждений округа в региональных и федеральных программах. Эффективно использовать возможности областного бюджета для реализации различных проектов на условиях софинансирования.

Как отметил заместитель главы округа Олег Ланге, по данному направлению работы сложность состоит в отсутствии чёткого регламента софинансирования, тем не менее, руководители учреждений культуры готовы участвовать в данных программах, сделать всё от них зависящее, чтобы привлечь в округ дополнительные средства. Евгений Щербаков заверил руководителей в том, что по данному направлению деятельности им будет оказана юридическая поддержка и всесторонняя помощь в формировании необходимого пакета документов, в частности оперативное проведение финансовой и технической экспертизы проектов.

Вхождение в региональную программу по капитальным ремонтам и пожарной безопасности, по обновлению материально-технической базы глава округа назвал приоритетной задачей как для учреждений, так и для управления культуры.

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