Студенты УрФУ из Челябинской области будут получать стипендию от Росатома

Соглашение об учреждении именной стипендии госкорпорации подписали в крупнейшем федеральном университете.

Студенты профильных направлений подготовки госкорпорации «Росатом» смогут претендовать на именную стипендию в размере 5000 рублей – соглашение об этом подписали исполнительный директор эндаумент-фонда, проректор по экономике и стратегическому развитию Даниил Сандлер и генеральный директор Чепецкого механического завода, принадлежащего госкорпорации «Росатом».

«Если мы договариваемся на базе университета с ведущими институтами о целевом наборе и начинаем с третьего-четвертого курса выплачивать именные стипендии, то вы должны взять на себя обязательства работы на нашем предприятии», — обратился к студентам вуза генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, который выступил с открытой лекцией в УрФУ.

Также он дал и несколько советов ребятам: чтобы быть успешным, нужно постоянно учиться, быть готовым к изменениям, ставить каждую изучаемую тему в глобальный контекст, намечать амбициозные цели и жить в гармонии с собой. Послушать мнение лидера Росатома о технологическом развитии в Уральском федеральном собралось почти три сотни человек в День карьеры Росатома, уже в четвертый раз проходящий в УрФУ.

Студенты узнали не только о вакансиях госкорпорации, но и посетили мастер-классы от Академии Росатома по управлению проектами и производственной системе корпорации; дискуссионный клуб на английском языке по межкультурной коммуникации; экспериментариум от предприятий атомной отрасли, где представлены технические задачи от линейных менеджеров Росатома.

Всего о возможностях трудоустройства рассказали специалисты 13 предприятий пяти дивизионов Росатома, которые представили более 70 вакансий и более 100 мест для прохождения практик. При этом шесть лучших студентов, прошедших конкурсный отбор, могут получить предложения о работе в госкорпорации, а еще 12 – будут приглашены на практику.

Пресс-служба Уральского федерального университета