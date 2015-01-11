Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

В этом году 10 ноября отмечается юбилейная дата – 100 лет советской милиции! Сердечно поздравляю вас с нашим главным профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел!

Озерские стражи правопорядка на протяжении семи десятка лет делают все возможное для поддержания общественного порядка и пресечения любых проявлений преступности в нашем родном городе, обеспечивая спокойствие и стабильность в обществе, уверенность каждого человека в защите его прав и свобод.

Особая благодарность ветеранам Управления, чей пример, опыт и совет является неоценимым вкладом в воспитание следующих поколений достойных сотрудников полиции.

Особая признательность родным сотрудников органов внутренних дел, чья поддержка, терпение и понимание помогают вашим близким достойно выполнять свой служебный долг.

От лица руководства Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск желаю действующим сотрудникам новых профессиональных успехов, удачи и уверенности в завтрашнем дне, ветеранам — душевного равновесия, благополучия, а главное крепкого здоровья! Мира и добра Вам и Вашим семьям!

С праздником!

Начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск

Сергей Ревякин