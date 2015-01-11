Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев подвел итоги Форума ректоров двух стран

«В течение двух дней в Челябинске проходит масштабный форум, вчера в рамках мероприятия мы проводили форум ректоров России и Казахстана. С российской стороны участвовало более 70 вузов, более 50 со стороны Казахстана. Форум получился очень представительный, было поднято большое количество вопросов, - прокомментировал Ерлан Сагадиев. - Очень интересные, новые, перспективные направления обсуждались и по ряду вопросов приняты существенные решения. Это проведение в следующем году большого гуманитарного форума для стран СНГ, поддержка инициативы Московского государственного университета по новому глобальному рейтингу среди высших учебных заведений, создание единой большой базы данных в образовании для сотрудничества между двумя странами. Много было научных инициатив, инициатив по обмену студентами, преподавателями, подготовки кадров». Министр добавил, что по результатам Форума будет подготовлена резолюция, по которой будет продолжено сотрудничество в сфере высшего образования между странами. «Мы считаем очень успешным проведение Форума ректоров. Большое спасибо Челябинской области за теплый прием и великолепную организацию», - резюмировал он.