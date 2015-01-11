Министр образования и науки России Ольга Васильева посетила образовательные учреждения Челябинска

Ольга Васильева впервые посетила Челябинск. 8 ноября министр выступила с докладом на форуме ректоров вузов России и Казахстана, который проходил в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Глава федерального минобра посетила Образовательный центр №2 города Челябинска в микрорайоне «Парковый». Школа была открыта 1 сентября этого года и оснащена современными классами для лабораторно-практических занятий по химии и биологии. В кабинете физики располагается подвесная система подводки электропитания к каждому ученическому столу. На пришкольной территории оборудовано футбольное поле, беговая дорожка, две баскетбольные площадки и спортплощадки с гимнастическими снарядами, детская игровая площадка. «Данная школа построена в короткие сроки по поручению президента Российской Федерации. На данный момент это самый крупный объект образовательной системы региона. Помещение соответствует самым современным требованиям и стандартам. Образование здесь получают более 2 тысяч учеников», – доложил министру образования и науки Российской Федерации Ольге Васильевой региональный министр Александр Кузнецов. В строительство школы было инвестировано около 750 млн рублей, из них 170 млн федеральные деньги, остальное – консолидированный бюджет региона. Работы проходили в рамках государственной программы «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях», рассчитанной на 2016-2025 годы. В рамках экскурсии по образовательным учреждениям Челябинска Ольга Васильева также посетила филиал муниципального учреждения дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени Н.К. Крупской», который открылся в сентябре этого года в микрорайоне «Ньютон». Помещение площадью 2,5 тысяч квадратных метров в текущем учебном году примет около 2,5 тысяч человек, в дальнейшем количество воспитанников будет доведено до 4 тысяч. В новом здании работают кружки технической, социально-педагогической, естественнонаучной, спортивной и художественной направленностей для детей от 3 лет, отдельные объединения предполагают работу с подростками старше 18 лет. Гостья посетила учебные классы и пообщалась с воспитанниками. Ребята ответили на вопросы министра о том, что проходят на уроках математики и русского, и какую последнюю книгу каждый из них прочитал. Ученики кадетского класса 148 школы города Челябинска продемонстрировали модели самолетов, которые они собирают на занятиях. Министру Ольге Васильевой показали новый детский сад. Открыть его предполагается в декабре 2017 года. Учреждение дошкольного образования расположено в этом же районе и рассчитано на 200 мест. Следующим пунктом маршрута стала территория, где в будущем откроется школа на 1 100 учеников. Это социально значимый объект – единственная школа в новом микрорайоне «Ньютон». Приобрести здание планируется в 2018 году в рамках государственной программы «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы с использованием субсидии из федерального бюджета. Открытие запланировано в следующем учебном году.