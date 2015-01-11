Турнир городов Урала по плаванию – 2017

Турнир городов Урала – традиционный турнир с участием команд пловцов из других городов Челябинской области, проводится накануне Дня города уже более 20 лет. Этот год стал юбилейным для нашего бассейна – ровно 50 лет назад, в ноябре 1967 года впервые открыл свои двери новенький бассейн «Дельфин». 2-го и 3-го ноября 2017 года в СК «Дельфин» приехали команды городов Сатка, Миасс, Снежинск и Кунашак, которые привезли на турнир своих сильнейших пловцов. Наша команда была представлена сильнейшими пловцами города Озерска. В соревнованиях приняло участие более 200 пловцов разного возраста, от 2000 до 2009 годов рождения.

Турнир начался с торжественного парада. Начальник Управления образования Озерского городского округа Любовь Владимировна Горбунова поздравила спортсменов с праздником и представила участникам соревнований и зрителям первых тренеров, которые 50 лет назад в этом бассейне приняли первых учеников, с которых и началась славная история нашего Озерского плавания. К участникам с приветственными словами обратились заслуженные тренеры Грачева Римма Александровна и Буянов Борис Прокофьевич. Они пожелали нашим юным спортсменам любить и развивать наш любимый вид спорта. Им были вручены почетные грамоты от администрации города.

Соревнования проходили очень напряженно, на каждой дистанции разворачивалась упорная борьба. Каждый участник имел право стартовать в трех номерах программы – на дистанциях от 50 до 400 метров. У каждого участника была возможность и себя показать и посмотреть, как плавают сильнейшие пловцы Челябинской области. Победители определялись в каждой возрастной группе и награждались медалями и грамотами. Многие гости наших соревнований увезли в свои города медали разного достоинства, но и наши пловцы не ударили в грязь лицом! 32 озерских пловца завоевали золотые медали, 38 – взяли серебро и 46 – бронзу!

После личных дистанций состоялись заплывы эстафетного плавания 4х50 комбинированная в трех возрастных группах. Эстафеты всегда проходят очень эмоционально! В упорной борьбе победили сильнейшие команды. Наша команда становилась и победителем, и призером в различных возрастных группах. Победители и призеры получили грамоты и сладкие призы.

Наши пловцы впервые выполнили несколько спортивных взрослых разрядов, было установлено множество личных рекордов.

По итогам этих соревнований будет сформирована сборная команда Озерска для участия в Спартакиаде учащихся Челябинской области, в календарных Чемпионатах и Первенствах области в этом спортивном сезоне.

Соревнования обслуживались судейской бригадой тренеров отделения плавания ДЮСШ. Главный судья соревнований Середа Юрий Михайлович, главный секретарь Середа Ольга Вячеславовна. Выражаем благодарность администрации ДЮСШ и учебной части за активную помощь в организации и проведении соревнований.

Зам. директора МБУ ДО «ДЮСШ» В.А. Нестюк

http://gorono-ozersk.ru