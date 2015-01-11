Предприниматели оценили доступность государственной недвижимости

Респонденты оценили наличие и доступность в регионе недвижимости, необходимой для ведения бизнеса, а также процедуры предоставления арендных площадей. В частности они выделили удобство расположения нежилых помещений, среднюю цену квадратных метров, понятность документооборота. Средняя оценка по показателям составила 4,5 балла. Это свидетельствует об удовлетворенности субъектов получением недвижимости в аренду.
«Одной из мер имущественной поддержки предпринимателей является предоставление арендных площадей по льготным ценам и без торгов. Результаты опроса говорят о том, что такая поддержка востребована и понятна», – отметил министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков.
В соответствии с законодательством без аукциона помещения могут быть предоставлены медицинским и образовательным организациям. В таком случае для них устанавливается льгота, при которой арендные платежи снижаются на 30 процентов.
Добавим, что имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из показателей Национального рейтинга Агентства стратегических инициатив.
http://pravmin74.ru/novosti/predprinimateli-ocenili-dostupnost-gosudarstvennoy-nedvizhimosti-41575
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