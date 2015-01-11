Маяк-Гранит начал Чемпионат области с крупной победы

11 ноября в Златоусте состоялось долгожданное событие: открытие Чемпионата Челябинской области по хоккею с шайбой!

Честь открывать соревнования выпало командам ХК "Таганай" (Златоуст) и ХК "Маяк-Гранит" (Озерск).

Хочется отметить, что в составе нашей команды дебютировали нападающий Кириллов и защитники Орлов и Овсянников.

Игра началась с активных атак нашей команды, что и принесло весомый задел на весь матч. Отличная комбинационная игра, прессинг соперника, пасы, разрезающие оборону противника, и просто отличное взаимопонимание игроков принесло нашей дружине победу над ребятами из Златоуста.

Отметим хет-трик Павла Брюханова и дубль Максима Куликова. Молодцы парни! Так держать!

Огромная благодарность нашим болельщикам, которые приехали нас поддержать! Нам важна ваша поддержка, ведь мы играем для вас!

ХК Таганай - ХК Маяк-Гранит 1:9 (0:6,0:2,1:1)

Состав команды Маяк-Гранит:

Сафин (Котик) Михайлов - Кириллов - Алабугин, Кучуков - Захаров, Савицкий - Куликов - Аникеев, Орлов - Аксёнов, Лучников - Данилин - Брюханов, Овсянников - Дыдыкин, Шубников, Тровеных.

Голы:

1 период 1:0 Куликов (Орлов, Савицкий), 2:0 Брюханов (Лучников, Шубников), 3:0 Брюханов (Лучников), 4:0 Тровеных, 5:0 Куликов, 6:0 Брюханов (Данилин, Лучников).

2 период 7:0 Савицкий, 8:0 Михайлов (Алабугин).

3 период 9:0 Захаров (Кучуков, Кириллов).

Пресс-служба ХК Маяк-Гранит

Фото Алексея Женина