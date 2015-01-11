Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей об ухудшении погодных условий

В настоящее время на территории области в южных районах и горнозаводской зоне идут осадки в виде снега. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий.

Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей воздержаться от поездок в этом направлении.

При неудовлетворительных погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что ведет к повышенному риску совершения дорожно-транспортного происшествия.

Госавтоинспекция обращается к водителям и напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию между транспортными средствами.

На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам.

Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области