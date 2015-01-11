Мандарины и апельсины подешевеют к праздникам

Потребительские цены на сладкие цитрусовые к новогодним праздникам могут упасть. По прогнозам аналитического отдела Плодоовощного союза, в преддверии каникул мандарины подешевеют на 20%, а апельсины — на 15,5%. Связано это, во-первых, с тем, что в ноябре начинается сбор этих фруктов. Во-вторых, поставщики к концу года традиционно увеличивают закупки этих фруктов на фоне роста спроса. Как отмечают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в последние два месяца года наряду с шоколадом и шампанским мандарины пользуются наибольшим спросом.

Средние потребительские цены на абхазские мандарины в конце октября составили 75 руб./кг. За 1 кг марокканских и турецких мандаринов в среднем нужно заплатить 110 рублей. Об этом «Известиям» рассказали в аналитическом отделе Плодоовощного союза. При этом, как прогнозируют эксперты, к декабрю эти фрукты подешевеют на 20% по сравнению с октябрем.

— Проанализировав цены на рынке и то, как они ежегодно меняются, могу сказать, что в декабре все поставляемые в Россию мандарины упадут в цене примерно на 20%. То есть за 1 кг абхазских фруктов потребители в среднем будут отдавать 60 рублей, а за 1 кг турецких и марокканских — 88 рублей, — сообщил руководитель аналитического отдела Плодоовощного союза Кирилл Лашин.

По словам эксперта, это связано с тем, что сбор урожая цитрусовых начинается только в ноябре. В период с ноября по январь начинаются активные поставки мандаринов в Россию из-за рубежа. Помимо Турции, Марокко и Абхазии, в нашу страну эти фрукты поставляют также ЮАР и Азербайджан.

— Упадут цены и на апельсины. Если в конце октября средние потребительские цены, по данным ЕМИСС, составляли 106,56 рубля, то в декабре 1 кг этих цитрусовых обойдется потребителям в 90 рублей — на 15,5% дешевле. И здесь причина снижения цен та же самая: сбор урожая и поставки из ЮАР и Марокко, откуда и завозят апельсины, приходится именно на ноябрь–январь. Все просто: там в эти три месяца тепло и есть все условия для созревания плодов, — пояснил Кирилл Лашин.

Интересно, что по данным ЕМИСС, с которыми ознакомились «Известия», в октябре этого года средние потребительские цены на апельсины на 5% ниже, чем в октябре прошлого года. Они снизились с 112,07 руб./кг до 106,56 руб./кг.

Поставки апельсинов за весь 2016 год составили, по данным ФТС, порядка 452 тыс. т, а мандаринов — около 300 тыс. т. По прогнозам Плодоовощного союза, в этом году импорт останется примерно на прошлогоднем уровне.

Ритейлеры рассказали «Известиям», что именно в период основных поставок цитрусовых в Россию спрос на них растет.

— Ноябрь-декабрь сетевики называют горячим сезоном. А в преддверии Нового года потребители особенно активно начинают скупать продукты. И наибольшим спросом пользуются цитрусовые, шоколад и шампанское, — утверждает и.о. исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, в нее входят «Ашан», «Билла», «Лента» и др.) Владимир Ионкин.

Собственные объемы производства цитрусовых в России слишком малы, чтобы удовлетворить спрос. Как рассказал «Известиям» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, порядка 99,5% всех апельсинов, мандаринов Россия завозит из-за рубежа.

В России в очень малых объемах цитрусовые выращивают на юге. При этом страна заинтересована в росте поставок из-за границы, в частности из Марокко. В октябре этого года министр сельского хозяйства Александр Ткачев посетил это королевство, где сообщил, что Россия намерена расширять сотрудничество. В частности, Москва готова увеличить объем импортируемой плодоовощной продукции (в том числе цитрусовых), производство которой отсутствует на территории РФ.

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