«Маяк-Гранит» растопил «Ледник». 13:1

В понедельник, 13 ноября, в ЛДС "Айсберг" состоялся очередной матч на Открытый Чемпионат города Челябинска по хоккею с шайбой.

Команда ХК "Маяк-Гранит" встречалась с ХК "Ледник" (г.Челябинск).

Матч начался очень резво, и уже ко 2 минуте поединка шайба оказалась в наших воротах. После этого досадного момента наши игроки усилили прессинг на ворота соперника. И уже к концу первого периода наша команда вырвалась вперед.

Второй период оказался очень богатым на голы, в ворота ХК "Ледник" было заброшено 8 безответных шайб.

Третий период начался со смены вратаря "Маяк-Гранит": место Эмиля Сафина в воротах занял Артур Кайпаев. Последний отрезок игры наши парни довели до логического завершения и забросили еще 3 шайбы.

ХК "Маяк-Гранит" - ХК "Ледник" 13:1 (2:1,8:0,3:0)

Состав: Сафин (Кайпаев); Захаров -Кучуков; Михайлов - Тровеных - Алабугин; Аксенов - Созинов; Петрюк - Куликов - Аникеев; Данилин - Приданников - Кононов; Свирепо, Дыдыкин.

Голы:

1 гол Данилин; 2 гол Захаров (Кучуков, Алабугин); 3 гол Данилин (Дыдыкин); 4 гол Михайлов (Захаров); 5 гол Куликов (Аникеев); 6 гол Петрюк (Созинов, Аксенов); 7 гол Михайлов (Тровеных, Захаров); 8 гол Аникеев (Петрюк, Аксенов); 9 гол Приданников; 10 гол Алабугин (Михайлов, Тровеных); 11 гол Петрюк (Аникеев); 12 гол Приданников (Кононов, Данилин); 13 гол Алабугин (Тровеных, Михайлов).

Пресс-служба ХК Маяк-Гранит

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