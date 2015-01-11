Названа причина, почему в Кыштыме позеленела речка

Напомним, вчера речка Кыштымка, протекающая рядом с Центральным рынком, вдруг стала ярко-зелёного цвета. Горячая окрашенная вода ручьём втекала в водную артерию из раскопанных траншей с трубами.

Как пояснил сайту «КР» представитель теплоснабжающей организации «ЮжУралСпец-МВ» Александр Цветков, поводов для беспокойства нет – впервые в Кыштыме в теплоноситель добавлен абсолютно безвредный сертифицированный краситель.

Он предназначен, в первую очередь, для более оперативного определения мест аварий на сетях. Есть ещё одна цель – предостеречь любителей сливать горячую воду из батарей для использования её в быту.

– Котельные, которые мы обслуживаем, – автоматические, и мы видим, что по утрам и вечерам водоразбор значительно увеличивается, – добавил Александр Цветков. – Так, только в микрорайне Каолиновом он в пиковые часы составляет 700-800 литров в час при максимальной норме 100 литров в час.

Если краситель не поможет «ЮжУралСпец-МВ» избавиться от похитителей теплоносителя, в него добавят ещё и дурно пахнущее вещество. Чтобы наверняка отбить желание у кыштымцев даже приоткрывать кран на батареях.

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