На Южном Урале продолжается работа по реабилитации наркозависимых

«За последние несколько лет государство сделало большой шаг во взаимодействии с негосударственными организациями. В регионах страны и в Челябинской области в частности созданы реестры негосударственных организаций, оказывающих помощь по реабилитации и ресоциализации, – подчеркнул помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Андрей Березовский. – Во многом те успехи региона – НКО, их реестр – связаны с хорошей кадровой политикой губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского». Как отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин, в решение данного вопроса важен комплексный подход, постановка на учет, реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина доложила о формировании в регионе реестра негосударственных организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию. На сегодняшний день в Челябинской области по результатам отбора сформирован реестр из пяти негосударственных организаций. В 2017 году документы для участия в квалификационном отборе представили еще 3 некоммерческие организации. Система комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ начала создаваться в Челябинской области с 2010 года. В апреле 2012 года открыто первое в области круглосуточное реабилитационное отделение на 25 койко-мест на базе ГБУЗ «Областной наркологический диспансер» (г. Магнитогорск). С 2012 года по настоящее время через реабилитационное отделение Магнитогорского областного наркологического диспансера прошло 491 наркозависимых лиц. Из них 254 человека или 51,7% завершили полный курс реабилитации. В последующем 184 человека или 72,4% от прошедших стационарный этап продолжили реабилитацию в амбулаторных условиях. Почти половина из них (90 человек) успешно её завершили. В мае прошлого года на базе ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» в г.Копейске открыто второе государственное реабилитационное отделение, также рассчитанное на 25 круглосуточных койко-мест. Несмотря на небольшой срок работы, чуть более 1 год, реабилитационного отделения в городе Копейске, есть уже первые результаты. На реабилитацию поступило 112 человек. Полный курс стационарной реабилитации закончили 45 или 40,2%, 39 из них успешно прошли реабилитацию в амбулаторных условиях. Из числа наркозависимых лиц, завершивших реабилитацию в 2016 году в Магнитогорском наркодиспансере, 54% процентов находятся в годовой ремиссии, подтверждённой регулярным контрольным тестированием биосред на наркотики. Кроме того участники совещания обсуждали вопрос о социальной реабилитации несовершеннолетних и дальнейшей работы в данном направлении.