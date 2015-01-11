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| Новости » Наука и образование

Министр Ольга Васильева: о математике, шахматах, технопарках и онлайн-курсах

Когда на экзаменах по литературе появится устная часть? Сколько часов школы выделят на шахматы? Как российские математики помогут французам? Об этом и многом другом рассказала министр образования и науки Ольга Васильева на пресс-конференции в "Российской газете", посвященной приоритетным проектам минобрнауки.

Всего таких шесть. Один из них - "Доступное дополнительное образование для детей", который касается абсолютно всех школьников и студентов педвузов. Напомним: в школах России учатся 15 миллионов человек. В этот проект, в числе прочего, входит задача создания условий для выявления и поддержки талантливых учеников, которые потом станут элитой страны.

Сейчас с одаренными детьми работают специализированные центры при ведущих вузах (всего в стране четыре таких центра), есть успешные лицеи в трех-четырех регионах плюс центр "Сириус" в Сочи. По словам министра, своеобразный "мини-Сириус" появится в каждом регионе.

В ближайшее время студенты педвузов получат право вести кружки и секции.

- Была практика, когда студент после третьего курса мог работать по специальности. Сейчас мы вносим изменения в профстандарт педагога дополнительного образования, чтобы студенты педвузов могли вести такие программы, - рассказала Ольга Васильева.

Министр подчеркнула, что особое внимание будет уделяться преподаванию математики и кружковой работе по этому направлению:

- Если мы говорим о цифровой экономике, то прекрасно понимаем, что в основе лежит базовая математика, и дети, которые сейчас учатся в 6-7 классе, будут жить в цифровом обществе - это та самая математическая "основа", которую мы будем развивать.

Она напомнила, что вся кружковая работа в школе должна быть бесплатной для родителей.

- Я иногда вижу соглашения, которые предлагает школа. Допустим, родители хотят подтянуть математику, школа придумала кружок под названием "Занимательная математика". Родитель получает соглашение, в котором ребенку рекомендуется 4-5 дополнительных занятий и выставляется сумма. С этим мы будем бороться, - рассказала министр.

Во всех российских школах появятся кружки шахмат.

- Считаю, что один час шахмат обязательно должен быть в начальных классах. Дальше ученики могут заниматься в шахматных кружках, - высказала свое мнение Ольга Васильева. - Я недавно была во Франции, где мы встречались с министром образования и науки Франции. Кроме запланированных вопросов официальной части, которые обсуждались во время встречи, мы говорили о математике и шахматах. Он очень этим интересовался и попросил помочь.

Есть регионы, где шахматные занятия во внеурочное время уже ведутся. Например, в Чувашии в некоторых сельских школах стоят напольные шахматы наподобие тех, которые раньше были во всех пансионатах и домах отдыха.

Продолжится строительство и ремонт сельских школ.

- Большинство школьных зданий построены 40 - 60 лет назад, есть сельские школы, история которых начинается с последней четверти ХIХ века. Конечно, требуется реконструкция этих зданий, и главное, создание абсолютно новой среды для наших ребят, - уверена Ольга Васильева.

В этом году удалось открыть 82 новые школы на 55 тысяч мест. Это позволило разгрузить вторую смену и в некоторых регионах полностью отказаться от третьей смены. Самые перегруженные школы на Северном Кавказе. Тяжелое положение в Туве, где остро не хватает мест в школах и детских садах. В Калмыкии дело дошло до того, что родителей к началу учебного года попросили скинуться на парты.

Увы, во многих регионах до сих пор есть полуаварийные сельские школы без спортзалов, с печным отоплением и туалетами типа "скворечник" на улице. В том числе в Якутии, где морозы зимой доходят до минус 50 градусов.

В минобрнауки об этом знают, всего в России около 3 тысяч таких проблемных школ.

- А они должны быть модульными, с современными лабораториями, технологическим оснащением, - пояснила министр.

А вот высшая школа показывает успехи. По планам минобрнауки не менее пяти наших вузов должны войти в топ-100 престижных международных рейтингов. Сегодня таких университетов уже шесть. В топ-300 попали 13 вузов.

Очень важный показатель любого рейтинга - количество иностранных студентов и преподавателей. Если прежде такие студенты были, как правило, лишь в десятке вузов, то сегодня их ждут, как минимум, в пяти сотнях. В том числе, и в знаменитом Физтехе. Там в 2012 году учились всего 143 иностранца, сейчас - 266.

В 2025 году число иностранных студентов в наших университетах увеличится почти в три раза. Сейчас в российских вузах обучается 243 тысячи иностранных студентов из 177 стран, а будет около 710 тысяч. Иностранные студенты не только признание и престиж системы образования любой страны, но и серьезные доходы. Во Франции, например, студенты-иностранцы оставляют каждый год примерно 6 млн евро только за счет перелетов и переездов.

Чтобы иностранным студентам было комфортнее учиться в России, планируется даже смягчить миграционный режим.

Создан консорциум из 39 вузов, которые станут отрабатывать оптимальные модели по разным формам обучения иностранцев. Чтобы потенциальным студентам было проще адаптироваться, в лагерях отдыха, вузовских летних школах на программах дополнительного образования школьники из разных стран будут изучать русский язык и знакомиться с русской культурой.

- В конце декабря мы отберем 40 вузов из 121, которые подали заявки на конкурс по созданию университетских центров инноваций. В конкурсе может участвовать любой научно-исследовательский, федеральный, опорный или отраслевой вуз, - подчеркнула Ольга Васильева.

По ее словам, скоро онлайн-обучение в вузах станет массовым и доступным дл всех. На платформе "Открытое образование" уже подготовлено 254 онлайн сертифицированных курса.

Как идет учеба по Интернету? - Допустим, студент обучается в региональном вузе. Ему необходим курс "композитные материалы", который есть на платформе. Студент проходит курс, получает сертификат и его вуз зачитывает этот модуль, - рассказала министр.

Министр Ольга Васильева: о математике, шахматах, технопарках и онлайн-курсах

Министр Ольга Васильева: о математике, шахматах, технопарках и онлайн-курсах

Министр Ольга Васильева: о математике, шахматах, технопарках и онлайн-курсах

Министр Ольга Васильева: о математике, шахматах, технопарках и онлайн-курсах

 Прямая линия с Ольгой Васильевой

Фото: Александр Корольков/РГ

Между тем

Сколько денег выделено на приоритетные проекты

"Образовательная среда для школьников" - 25 млрд рублей.

"Доступное дополнительное образование" - 1 млрд 500 млн рублей.

"Рабочие кадры для передовых технологий" - 3 млрд 600 млн рублей.

"Вузы как центры пространства создания инноваций" -

13 млрд 400 млн рублей.

"Современная цифровая образовательная среда" (начался в октябре 2017 года) - 400 млн рублей.

https://rg.ru

Ключевые теги: министр образования и науки.

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