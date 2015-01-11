Суд вынес приговор преступной группе, сбывавшей наркотики в Озёрске

Озерский городской суд вынес приговор в отношении Яна М., Станислава Ю., Валентина К., признав последних виновными в совершении группой лиц по предварительному сговору покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, а также в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными ими в совершении преступлений от незаконного оборота наркотических средств.

Кроме того, Ян М. и Станислав Ю. также признаны виновными в совершении группой лиц по предварительному сговору незаконного сбыта наркотических средств в значительном размере, а Ян М. еще и в совершении группой лиц по предварительному сговору приготовления к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Установлено, что все преступления совершены преступной группой на территории г. Озерска Челябинской области.

Суд установил, что в 2014 году Ян М., отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении, разработал план незаконного приобретения и последующего сбыта наркотических средств на территории города Озерска Челябинской области.

В указанную преступную деятельность Ян М. вовлек подсудимых и иных лиц, соучастники разработали схему приобретения и хранения в целях последующего незаконного сбыта наркотических средств, распределив между собой роли.

Ян М. отвел себе роль руководителя и координатора действий всех соучастников. Согласно разработанному Яном М. преступному плану участники преступной группы, приобретая наркотические средства посредством использования сотового телефона и сети «Интернет», в дальнейшем сбывали данные наркотические средства потребителям либо лично, либо через места скрытого хранения.

Участники группы в составе подсудимых и иных лиц осуществляли контроль за поступлением денежных средств от потребителей наркотических средств на КИВИ-кошелек, затем переводили эти денежные средства на банковские счета иных лиц, не осведомленных о преступных действиях подсудимых, а последние, в свою очередь, передавали обналиченные денежные средства иному лицу, либо перечисляли указанные денежные средства на иной расчетный счет, тем самым позволяя участникам преступной группы распоряжаться полученными денежными средствами.

При назначении наказания подсудимым суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также личности подсудимых и роль каждого подсудимого в совершении преступлений, влияние наказания на исправление осужденных и членов их семей.

Приговором Озерского городского суда суд назначил Яну М., Станиславу Ю., Валентину К. наказания в виде реального лишения свободы, с отбыванием наказания Станиславом Ю. и Валентином К. в исправительной колонии строгого, а Яном М. - особого режима. При этом, каждому из них суд счел необходимым назначить дополнительный вид наказания в виде штрафа.

Приговор не вступил в законную силу.

Пресс-служба Озёрского городского суда