Ереванский театр пантомимы впервые приедет на гастроли в Златоуст

21 ноября Ереванский театр пантомимы , в рамках Дней культуры Армении в России, на сцене театра «Омнибус» покажет спектакль «Игра». Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств Республики Армения Жирайр Дадасян Пантомима в Армении известна с незапамятных времен. В рукописных хрониках и исторических книгах можно встретить многочисленные свидетельства популярности традиционного искусства пантомимы. Оно востребовано не только в Армении, но и далеко за ее пределами. Большая заслуга в этом Ереванского государственного театра пантомимы. Театр часто и много гастролирует за рубежом. В основе мимодрамы «Игра», которую покажут в предстоящий вторник златоустовским зрителям, – восточная легенда о короле и танцовщице. Награды спектакля – дипломы на международных фестивалях в Германии, ОАЭ, Ливане и Швейцарии. Накануне в Третьяковской галерее состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Армении в России президентом России Владимиром Путиным и президентом Армении Сержом Саргсяном. Напомним, в рамках Дней Армении в России в Златоусте уже состоялся ряд мероприятий. Так, с целью пропаганды национальной армянской культуры в городе крылатого коня был организован межмуниципальный конкурс красоты и грации «Мисс Армяночка-2017». В центре эстетического воспитания детей прошел День знакомства с армянской культурой – на открытом уроке на тему об Армении и армянской литературе юные златоустовцы познакомились с творчеством великого армянского поэта Ованесом Туманяном. Два мероприятия были организованы в центральной городской библиотеке: День кино (в День города Еревана состоялась презентация фильма о столице Армении) и День армянской прессы (знакомство с армянской письменностью). В октябре Златоуст и армянский город Цахкадзор заключили соглашение об установлении побратимских отношений. Документ был подписан во время рабочей командировки главы Златоустовского городского округа Вячеслава Жилина в Республику Армения. Стороны договорились укреплять дружеское сотрудничество и обмен в областях экономики, торговли, науки и техники, культуры, образования, спорта, здравоохранения, подготовки кадров. Развитие побратимских взаимоотношений призвано способствовать доброжелательному международному общению, углублению взаимопонимания и дружбы между жителями двух городов.