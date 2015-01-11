Узнать две стороны азарта, а также, что такое Амбротипия, вы сможете в эти выходные!

Самое интересное в Озёрске, Челябинске и Екатеринбурге в этот уик-энд в нашей афише.

Озёрск

17 ноября 18-30

ДК «Маяк»: Театрализованное шоу-мистерия «2 стороны азарта».

18 ноября в 11:00

Озёрский театр кукол «Золотой петушок»: спектакль "Дикие лебеди" (для детей с 7 лет)

19 ноября в 11:00

Озёрский театр кукол «Золотой петушок»:: спектакль «Нова рэпка” (для детей с 5 лет)

19 ноября с 10 до 18ч

ДК «Маяк»: выставка кошек «Бэби-салон»(+продажа котят, маленьких собачек)

Челябинск

18 ноября 22-00

Конгресс-отель «Малахит»: Ночь пожирателей рекламы.

В программе 2017 года будут продемонстрированы новинки рекламного искусства с участием звезд мировой величины и исключительные, раритетные ролики, которые делают коллекцию Бурсико национальным достоянием Франции. Наконец-то реклама не прервется художественными фильмами!

До 26 ноября

Музей изобразительных искусств: фотографическая выставка «Амбротипия» Алексея Серебрякова

В основе его работ – так называемый мокрый коллодионный процесс, изобретенный на заре фотографического искусства, описанный Фредериком Арчером и запатентованный Джеймсом Каттингом в начале 1850-х. Особенность процесса в том, что он допускает только «ручное» ремесло, сходное с ювелирным и алхимическим. Оптическая, механическая, химическая материя фотографии даны здесь непосредственно, чувственно. Это роднит работы Серебрякова с живописью.

До 30 ноября

OkNo gallery, галерея современного искусства. Так сложилось в истории и в жизни человека, что круглые даты не остаются не отмеченными. События октября 1917 неизбежно находят отсвет в дне сегодняшнем, и закономерно, что молодые художники обращаются к теме революции / революционности, преломляя это понятие в своем творчестве. Проект "petra scandali" (лат. камень преткновения) — своеобразный эстетический переворот внутри небольшого сообщества художников, получивших классическое образование, но начинающих работать в формах contemporary art.

Группа "ЧЕ" — это творческий союз, основанный двумя художниками-графиками Ольгой Гражданкиной и Алисой Гореловой.

Екатеринбург

До 3 декабря

Ельцин центр: выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». В Арт-галерее Ельцин Центра будут представлены живопись и графика из собраний Третьяковской галереи, Института русского реалистического искусства, Екатеринбургского музея изящных искусств, Пермской государственной художественной галереи и Нижнетагильского муниципального музея изящных искусств.

18 и 19 ноября

«Пассаж»: фестивал «Планета сыра». на фестивале можно будет попробовать и купить самые свежие, разнообразные и интересные сыры ручной работы от пятнадцати совсем небольших и довольно крупных сыроварен Большого Урала.

Гостей фестиваля ожидает весьма насыщенная программа: на площадке будет работать сырный лекторий, пройдут многочисленные презентации самых вкусных достижений уральских сыроварен и не только, и, конечно, состоятся дегустации сыра и вина.

Для юных посетителей фестиваля студия талантливых детей «Мечта» организует детскую площадку с игровой зоной и сырной тематикой. Тут можно будет совершенно спокойно оставить ребенка под присмотром и отправиться дегустировать отменные сыры, в то время как ваше чадо будет занято росписью сырных пряников и прочей веселой и активной деятельностью.

18 ноября 18 – 23ч

Культурный центр «Новый Акрополь»: Философский фестиваль «Счастье - это путь». Мастер-классы, кроме того, вы можете почувствовать атмосферу агоры - площади, где можно поговорить о глубоких философских вопросах с теми, кому это важно и интересно (как когда-то вел беседы Сократ в Афинах);

побывать в добровольческой мастерской и сделать подарок своими руками для детей из приемных семей;

сделать «витамины для души» в подарок своим друзьям и близким;

поучаствовать в философских играх и выиграть приз в викторине.

Александра Лебедева