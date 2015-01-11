Верхний Уфалей получил статус ТОСЭР по решению Правительства

Накануне Правительством Российской Федерации было принято решение о создании территории опережающего развития в Верхнем Уфалее. Соответствующий документ был опубликован вчера, 19 ноября. Губернатор Челябинской области поблагодарил всех участников, способствовавших принятию положительного решения в отношении Верхнего Уфалея.



Я по-настоящему удовлетворен тем, что это решение состоялось, и наша совместная работа с Правительством Российской Федерации дала важный практический результат. Это решение ожидалось многими, и в первую очередь — теми инвесторами, которые готовы или еще находятся в стадии решения по началу работы в качестве резидентов нового ТОСЭРа. Сейчас важно наполнить новую форму практическим содержанием, максимально эффективно и в короткие сроки использовать новые возможности для экономического подъема Верхнеуфалейского городского округа. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



Отметим, что на этом работа в проблемном муниципалитете не остановится. Глава региона заверил, что работа с инвесторами и резидентами будет находиться на особом контроле правительства Челябинской области. Также будет продолжена работа с федеральным центром по приданию статуса ТОСЭР и другим городам Челябинской области- Озерску, Снежинску и Трехгорному.



Напомним, ранее глава региона на встрече с инвесторами обсудил сроки запусков первых проектов. Как заявили будущие резиденты, они смогут приступить к реализации своих проектов в течение месяца с момента выхода постановления Правительства России о присвоении статуса.



Согласно закону о ТОСЭР, отдельным территориям РФ предоставляется целый ряд льгот, в том числе сниженные налоги на прибыль, имущество и землю, а также льготный режим подключения к объектам инфраструктуры и льготные ставки по арендной плате.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/verhniy-ufaley-toser2/