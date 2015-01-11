Ремонтные работы в городской поликлинике №1

В связи с ремонтными работами вход в городскую поликлинику №1 будет закрыт с 20.11.2017 года до окончания работ. Вход в городскую поликлинику №1 с 20.11.2017 года будет с обратной стороны здания, где находится пандус.

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