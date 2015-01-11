Культурно-досуговый центр начал продажу электронных билетов

Для удобства жителей Озерска и округа «Культурно - досуговый центр» предлагает к продаже электронные билеты на мероприятия.

Например, на спектакль Московского Театра М.А. Булгакова «Сказка о рыбаке и рыбке» в рамках программы «Территория культуры Росатома».

Спектакль пройдет с 6 по 8 января 2018 года в ДК «Маяк» и 9 января в ДК «Энергетик» (поселок Новогорный).

Этот спектакль является обладателем Гран-при IV Всероссийского фестиваля молодого театрального творчества «Театр. Дебют. Ялта» (март, 2016 г.), приза жюри «За лучшее оформление спектакля» и диплома «За лучшую женскую роль»VIII Московского фестиваля «Московская обочина».

Приобрести билет на этот спектакль можно, зайдя на сайт культурно-досугового центра http://mayak-dk.ru/

Нажав кнопку «Купить билет», можно выбрать место в зрительном зале и удобное время сеанса!

Основные преимущества электронного билета: удобство, экономия времени и денежных средств!

Ждем детей и родителей на этот настоящий семейный праздник – спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке»!

Юлия Волевач