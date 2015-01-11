Установлен памятный знак в честь первой школы Озерска

17 ноября на фасаде «Станции юных техников» появилась мемориальная доска, свидетельствующая о том, что в ее здании семьдесят лет назад была открыта первая в городе школа.

В этот день перед входом в СЮТ собрались официальные лица: председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Олег Костиков, старший инспектор управления образования Наталья Полубехина, председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев, выпускники первой школы, руководители, педагоги и учащиеся учреждения дополнительного образования, родители и представители общественности.

Почетное право снять покрывало с мемориальной доски было предоставлено заслуженному учителю Российской Федерации Альбине Валерьевне Бочковой:

- Вырастали в городе новые микрорайоны, школы строились и сдавались одна за другой, приезжали в город новые педагоги. Все изменилось с тех пор, но многие помнят то время, своих первых и любимых учителей.

В ходе церемонии ее участники познакомились с историей создания первой школы, а также с экспонатами, которые хранят память предшествующих времен. Ветераны озерского образования вспомнили, что первая школа стала четвертым капитальным зданием в Озерске. Первый директор школы - Валентина Андреевна Чеплыгина представила в день открытия - 17 ноября 1947 года - первых учителей города: Марию Ивановну Рябову, Евстолию Александровну Дайбову, Антонину Константиновну Сметанину. Школа разместилась в прекрасном здании, светлом, с просторными классами и коридорам, паркетным полом... В 1950-м году в первой школе уже занимались в три смены, а в 1956 году, когда в строй были введены новые школы, здесь осталось по одному классу - с первого по седьмой. Первый выпуск первой школы состоялся в 1948 году - пять человек, а в аттестате №1, который был выдан Эвелине Кузнецовой, стояла всего одна "четверка" - по русскому языку.

Информация и фото предоставлены СЮТ

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