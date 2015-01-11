» Ещё шесть миллионов в пользу «Фортума»

Арбитражным судом Челябинской области в полном объёме удовлетворён очередной иск публичного акционерного общества «Фортум» к муниципальному многоотраслевому унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства посёлка Новогорный. Сумма к взысканию с МПКХ составила 6 190 435 руб. 37 коп. Также коммунальное предприятие обязано оплатить возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску в размере 53 952 рубля.

Напомним, областной Арбитражный суд регулярно удовлетворяет иски компании-энергомонополиста к коммунальным структурам Озёрска. В настоящее время долги, взыскиваемые «Фортумом» с ЗАТО и его подразделений, относятся к весне 2017 года. В случае своевременной оплаты бюджет МПКХ Новогорного мог бы сэкономить 52 175 руб., именно такая сумма взыскана в пользу истца в качестве пени за просрочку платежа.

В решении арбитражного судьи Аникина по делу № А76-20705/2017 сказано, что ответчик может воспользоваться правом обжаловать его в апелляционной инстанции. Коммунальное предприятие этим правом не воспользовалось, поэтому на данный момент решение вступило в законную силу.

Озёрск.ру