» Интервью с Михаилом Ивановичем Похлебаевым

Каким был 2017 год для города и ПО "Маяк"?

Экономические показатели, стройки, реализованные проекты, слухи, проблемы...

Обсудим всё! Вместе с Михаилом Ивановичем Похлебаевым, депутатом Законодательного Собрания Челябинской области и генеральным директором ФГУП ПО "Маяк".

13 декабря в студии сайта Озёрск.ру и канала УКС-ТВ.

По традиции интервью будет основано на вопросах, поступивших от читателей и зрителей. Те из вопросов, что не смогут прозвучать в интервью, будут переданы лично Михаилу Ивановичу.

Ждем ваших вопросов заранее в комментариях на сайте, по электронной почте [email protected] или по телефону 7-06-72.

Интервью состоится 13 декабря и будет доступно к просмотру на сайте и канале в записи с 14 декабря.

Озёрск.ру