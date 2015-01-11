» Интервью с Михаилом Ивановичем Похлебаевым

Каким был 2017 год для города и ПО "Маяк"?
Экономические показатели, стройки, реализованные проекты, слухи, проблемы...
Обсудим всё! Вместе с Михаилом Ивановичем Похлебаевым, депутатом Законодательного Собрания Челябинской области и генеральным директором ФГУП ПО "Маяк".
13 декабря в студии сайта Озёрск.ру и канала УКС-ТВ.
По традиции интервью будет основано на вопросах, поступивших от читателей и зрителей. Те из вопросов, что не смогут прозвучать в интервью, будут переданы лично Михаилу Ивановичу.
Ждем ваших вопросов заранее в комментариях на сайте, по электронной почте [email protected] или по телефону 7-06-72.
Интервью состоится 13 декабря и будет доступно к просмотру на сайте и канале в записи с 14 декабря.
Озёрск.ру
Ключевые теги: интервью, генеральный директор ПО «Маяк».
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-+1+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать