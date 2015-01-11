В Челябинске завершился первый слет волонтёров Урала «Тепло»

«Мероприятие объединило 100 человек из Челябинской, Тюменской, Курганской, Свердловской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. На протяжении трех дней участники посещали мастер-классы, творческие встречи, обучение проектной деятельности, решение кейсов и выступления федеральных спикеров», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. Добавим, что были организованы две образовательные площадки: для руководителей волонтёрских центров и активистов движения. По итогам команда руководителей разработали дорожную карту развития добровольчества, а волонтеры придумали 8 межрегиональных проектов. Также участники форума презентовали лучшие практики и пообщались с уполномоченным по правам человека региона Маргаритой Павловой, узнали о всероссийском экологическом проекте «Чистые Игры» от его руководителя Дмитрия Иоффе, познакомились с инструментами личного брендинга на мастер-классе руководителя пресс-службы ЮУрГУ Дмитрия Руденка. Ыедеральный эксперт Росмолодежи Дарья Аброськина рассказала волонтерам, как успешно презентовать свой проект на грантовых конкурсах. Одним из ключевых событий слёта было подписание соглашения о сотрудничестве между волонтёрами-медиками, Южно-Уральским государственным медицинским университетом и Министерством здравоохранения Челябинской области. «В 2017 году Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу снять барьер с волонтёрства. Именно на таких мероприятиях они снимаются. Для нас очень важно подписывать такие соглашения, способствующие дальнейшему сотрудничеству», – подчеркнул председатель всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», заместитель директора федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья при министерстве здравоохранения России Павел Савчук. «Пропустить такое мероприятие было бы неправильно, мы должны высказать свою точку зрения, ведь в современном мире очень не хватает милосердия, волонтёры его восстанавливают. Наш народ нуждается в теплоте, в доброте, в милосердии, наш народ нуждается в волонтерах», –добавила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.