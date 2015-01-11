4-летний ребенок получил ожоги во время пожара в подвальном помещении Челябинска

Накануне, 20 ноября, в Металлургическом районе Челябинска произошел пожар, в котором пострадал 4-летний мальчик. В трехэтажном здании разыгрался огонь, его заметили проживающие в одной из пяти подвальных комнат люди. Прибывшие на место пожарные незамедлительно эвакуировали жителей дома — 10 человек. Среди жильцов оказался ребенок, оставленный без присмотра родителей.



Со слов одной из проживающих в помещении женщин, ее дочь почувствовала запах гари. Выйдя в коридор, она ничего не обнаружила, решила, что запах идет с улицы, и продолжила смотреть телевизор. Через некоторое время пошел дым из дальней комнаты. Мужчина, находившийся в это время в одном из соседних помещений, проник внутрь задымленной комнаты и на ощупь обнаружил на диване ребенка, мальчика 4 лет. Он успел вынести его на улицу. В дальнейшем на карете скорой помощи малыш был доставлен в медицинское учреждение. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.



Медики сообщили, что у ребенка обожжено 3% тела. Его состояние оценивается как стабильное.



Расследованием занимаются сотрудники отделения дознания, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Также будет проверена законность проживания людей в подвальном помещении дома.

Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/rebenok-iz-podvala-s-ozhogami/