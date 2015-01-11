С бывшего директора УК «Строен» взыщут более ста миллионов

Отвечать по долгам печально знаменитой управляющей компании «Строен» придётся её последнему директору Алексею Птицыну. Однако процесс субсидиарного (в случае отсутствия иных источников) взыскания долгов в размере 107 229 656 руб. 24 коп. приостановлен Арбитражным судом Челябинской области. Поводом для отсрочки исполнения долговых обязательств стало заявление конкурсного управляющего компании-банкрота Сергея Минакова.

Напомним, решением Арбитражного суда от 19 мая 2014 года закрытое акционерное общество Управляющая компания «Строен» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Долги в размере более ста миллионов рублей образовались за несколько лет управления компанией жилым фондом в озёрском микрорайоне №6 вследствие недобросовестных действий руководителей, которые менялись в УК ежегодно. В отношении некоторых директоров УВД Озёрска заводило уголовные дела, подозреваемые в особо крупных хищениях объявлялись в федеральный розыск, однако ни один из бывших начальников «Строена» не получил реального срока.

Последним официальным руководителем ЗАО «УК «Строен» оказался Алексей Птицын. Во время его директорства была достигнута критическая точка в деятельности одиозной компании, в вопросе о назревающем банкротстве была поставлена точка. По заявлению конкурсного управляющего 11 апреля 2017 года Птицын был привлечён судом к субсидиарной ответственности. Однако 7 ноября Арбитражный суд удовлетворил ещё одно заявление управляющего, на этот раз – с ходатайством о приостановлении производства по делу. Как сказано в решении судьи Ваганова по делу №А76-17731/2013, «субсидиарная ответственность применяется только тогда, когда сформирована конкурсная массы должника и установлена невозможность удовлетворения требований кредиторов за счет имущества должника. Поскольку до настоящего времени не завершены мероприятия конкурсного производства, суд считает возможным приостановить рассмотрение заявления конкурсного управляющего ЗАО УК «Строен» Минакова Сергея Геннадьевича о привлечении Птицына Алексея Сергеевича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника до окончания расчетов с кредиторами».

Озёрск.ру