ХК «Маяк-Гранит» vs ХК «Миасс City»: никто не хотел уступать

20 ноября прошел матч Открытого Чемпионата города Челябинска по хоккею с шайбой.

Встречались команды ХК "Маяк-Гранит" и ХК "Миасс City", прошлогодние финалисты чемпионата Челябинска. В составе гостей выступало 7 человек из чебаркульской "Звезды" и 3 человека из ХК "Трехгорный", а также 6 человек, выступающих на чемпионате области.

Поединок выдался очень тяжелым, никто не хотел отдавать преимущество на льду. Равная борьба шла на протяжении всей встречи и держала в напряжении болельщиков обеих команд. Игра получилась обоюдоострой, со множеством опасных моментов. Вратари команд раз за разом выручали своих партнеров в сложнейших ситуациях.

Счет 0:0 оставался на табло до 39 минуты матча. Равновесие команд нарушила отличная комбинация связки наших парней с передач Аникеева и Аксенова, шайбу в ворота соперника отличным броском забивает Дмитрий Данилин. На третий период команды выходили со счетом 1:0.

В третьем периоде накал страстей только нарастал. Исход встречи не был ясен до последней минуты. Соперники меняют вратаря на шестого полевого игрока. Вбрасывание в нашей зоне, остается 50 секунд до конца матча. Оппоненты выигрывают вбрасывание, следует передача на защитника, он производит удар, и шайба от рикошета залетает в наши ворота. Как итог - боевая ничья 1:1.

"Маяк-Гранит" - "Миасс City" 1:1 (0:0, 1:0, 0:1).

Состав: Сафин (Кайпаев); Захаров - Кучуков; Савицкий - Тровеных - Алабугин; Аксенов - Созинов; Петрюк - Куликов -Аникеев; Данилин - Приданников - Кононов; Свирепо - Мотыгулин.

"Миасс-City" состав: Боргер, Денисов, Лукин, Шедловский, Толкачев, Костромитин, Рогачев, Кутузов, Сиротин, Дедуров, Шубников, Бухаров, Демкин, Орлов, Синдюков, Шишалов, Бочаров, Гринь, Глазунов, Брюханов, Никонов, Нагаев, Пасенко, Елисеев, Расторгуев, Ионов.

Гол: Данилин (Аникеев, Аксенов).

Пресс-служба ХК Маяк-Гранит