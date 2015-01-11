«Чудеса» в Озерске

Экономист из «младореформаторов» Егор Гайдар, внук автора легендарного «Тимура и его команды», на заре возвращения капитализма в Россию говорил, что рынок сам всё отрегулирует.

Сегодня, «двадцать лет спустя», можно уже подвести некоторые итоги этой «саморегулируемости». Не обязательно для этого выходить на просторы России. Достаточно пройтись по Озерску.

Помните, с каким вдохновением в начале 1990-х говорили про то, что государство – не эффективный управленец и надо всё максимально отдать в частные руки, в руки заботливого и рачительного «хозяина».

И понеслось.

Я хорошо помню, как почти на протяжении года тогдашний «министр культуры Озерска» Т.М.Гузенко на каждой оперативке у замглавы по соцвопросам говорила о необходимости немедленного ремонта кровли кинотеатра им. В.В.Маяковского. Замглавы утвердительно кивала и делала очередную пометку в блокноте. Картина эта повторялась каждую неделю: весной, когда таял снег, летом, когда шли проливные дожди, осенью, когда дожди и не думали прекращаться...

А потом произошло то, что и должно было произойти: потолок в кинотеатре просел, состояние «Маяковского» было признано аварийным и здание бывшего детского кинотеатра продали частному «хозяину» за два миллиона смешных рублей. Сейчас площади одного из красивейших зданий города сданы в аренду «продуктовым магнатам».

Так в те годы городская администрация пополняла бюджет. Так же, как типичный алкоголик или наркоман тащит из дома телевизор, чайник, утюг – чтобы «поправиться». Вместо того, чтобы самим сдавать в аренду те самые бывшие муниципальные площади и за счет этого наращивать бюджет… А зачем? Продать-то проще, а после нас хоть потоп…

И это далеко не худший вариант.

Вот бывший знаменитый в Озерске цветочный магазин. Когда-то сюда за цветами стекался весь город. Особенно в канун праздников…

Сегодня это здание уже никому не нужно. Не первый месяц висит на нем сообщение о продаже… Чем закончится его история? Неизвестно.

А вот чем закончилась история с клубом им. Ленинского комсомола – известно всем. Найти полмиллиона рублей на его ремонт тогдашняя администрация не могла, зато смогла найти те же полмиллиона на его снос. Хотя нужно-то было всего-навсего укрепить одну стену… До сих пор бы стоял клуб, имевший уникальную акустику.

А вместо культурного центра, который планировалось тут воздвигнуть – пустырь, занятый временно установленной игровой площадкой…

Но не всё так плохо!

В этом году многострадальный, много лет бомжующий, городской музей получил пристанище: в помещении бывшей центральной аптеке на пр. Победы. Дело хорошее, дело нужное. Остался вопрос: а что же с тем зданием, которое «щедрой» рукой вручила музею позапрошлая городская администрация? Да-да, с тем самым зданием, из которого тогда ради музея выселили городскую Станцию юных техников? А ничего. Разрушается под воздействием времени, погоды и местных вандалов. Готовится очередной «колизей» в центре города, в двух шагах от «коридоров власти»?

Так себе «регулятор» получился из рынка, так себе. Потому как кроме карманов у него должна быть еще голова. И, желательно, руки. Иначе останутся от города одни заброшенные «колокольчики».

P.S. Кстати, у дедушки Егора Гайдара про Тимура была трилогия. И в третьей части, которая называется «Клятва Тимура» Аркадий Петрович показывает обюрократившегося Тимура, превратившегося из энтузиаста в заурядного функционера… Как в воду глядел детский писатель, как в воду…

Александр Волынцев