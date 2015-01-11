Эпидемию гриппа в Челябинской области медики прогнозируют в конце декабря

Эпидемия гриппа и ОРВИ ожидается в Челябинской области в конце декабря – в начале январе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Роспотребнадзора, с сентября прирост случаев ОРВИ отмечается еженедельно, за последнюю неделю на Южном Урале зарегистрировано свыше 21 тыс. заболеваний. Все они имеют негриппозную этиологию и обусловлены циркуляцией возбудителей парагриппа, адено- и риновирусной инфекций.

«В конце этого года и начале следующего прогнозируется увеличение заболеваемости ОРВИ, также мы ожидаем появление в регионе гриппа. По данным Всемирной организации здравоохранения, к нам может прийти высокопатогенный грипп Н1N1, который часто приводит к развитию первичной пневмонии. Надежно защититься от вируса можно только при помощи прививки», – прокомментировала обстановку консультант отдела организации медицинской помощи детям и матерям регионального Минздрава Елена Степанидина.

По ее словам, «пока ситуация по гриппу благополучная, можно и нужно ставить прививки».

В настоящее время уровень заболеваемости ОРВИ на 10% ниже эпидемического порога.

Она также добавила, что в области регистрируются отдельные очаги заболеваемости вирусной пневмонией, однако в целом случаев пневмонии в этом году на 5% меньше, чем в прошлом.

«Инфекционную пневмонию (воспаление легких) могут спровоцировать различные возбудители – бактерии, вирусы, грибы, другие микроорганизмы. Осенью традиционно отмечается подъем заболеваемости ОРВИ, одним из проявлений которой и является пневмония», – уточнили в Минздраве.

Напомним, в Челябинской области массовая иммунизация за счет средств федерального бюджета завершена, от гриппа привито свыше 1,3 млн жителей. Однако вакцинация за счет средств населения и работодателей продолжается.

Для профилактики ОРВИ и гриппа медики рекомендуют избегать мест массового скопления людей, полноценно питаться, вести здоровый образ жизни. В случае возникновения признаков ОРВИ необходимо оставаться дома и обращаться за помощью к врачу, ни в коем случае не заниматься самолечением и не посещать организованные коллективы.

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