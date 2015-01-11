Налогоплательщики получили консультации

В преддверии наступления срока уплаты имущественных налогов завершилась Всероссийская акция «День открытых дверей», которая проходила во всех налоговых органах Российской Федерации в рамках кампании по уплате имущественных налогов физическими лицами в 2017 году.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области напоминает, что срок уплаты имущественных налогов не позднее 1 декабря.

10 и 11 ноября в инспекцию обратилось более 400 жителей Кыштымского, Озерского и Карабашского городских округов. Сотрудники налоговый инспекции информировали граждан об особенностях налогообложения имущества, помогали разобраться в конкретных ситуациях, связанных с уплатой налога, а также отвечали на вопросы о том, кто должен платить имущественные налоги и в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, какие права и обязанности имеют налогоплательщики.

Более 130 граждан получили доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru.

У налогоплательщиков была возможность подать заявление об уточнении сведений по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам, указанным в налоговом уведомлении.

Налогоплательщики, не успевшие принять участие в акции, могут получить консультации по интересующим их вопросам, позвонив в Контакт-центр по телефону 8-800-222-22-22, а так же направив обращение в электронном виде через интернет-сервис «Обратиться в ФНС России» или воспользовавшись сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области