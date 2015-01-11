«Росатом» предложил блогерам и понюхать, и потрогать рутений

Госкорпорация «Росатом» в шутливой форме пригласила журналистов и блогеров посетить предприятие ПО «Маяк» в закрытом городе Озерск, чтобы узнать достоверную информацию о рутении от специалистов.

«Росатом» объявил о наборе заявок от журналистов и блогеров, желающих узнать информацию о рутении-106.

«Вы журналист, блогер? Слышали про «рутениевые облака и дожди»? Интересно, откуда все началось? «Росатом» начинает тотальный ликбез и приглашает вас в поездку по местам «боевой славы» Ru-106. В рамках пресс-тура у вас есть возможность посетить производство ПО «Маяк» в закрытом городе Озерск, которое, по мнению зарубежных журналистов, и стало «колыбелью» рутения», – сообщается в официальной группе корпорации в Facebook.

В «Росатоме» отметили, что в рамках пресс-тура участники узнают всю информацию об изотопе, узнают, как его обнаружить, им даже покажут трубу на «Маяке», откуда вылетает изотоп и предложат понюхать и потрогать рутений.

Отвечая на комментарии под постом, представитель «Росатома» сообщил, что пресс-тур планируется в начале декабря:

«Мы сформируем состав участников, соберем их данные и получим разрешение на въезд в закрытый Озерск. Переезд и проживание обеспечим. За публикации «Росатом» никогда не платит, переговоры бесполезны. Все вопросы направляйте на почту [email protected]».

За час приглашение «ВКонтакте» просмотрели несколько тысяч человек. Известно, что ограничений по специализации представителей прессы нет (о желании подать заявку сообщил спортивный корреспондент и начинающий блогер), организаторы обещают оперативно ответить на все вопросы в обратном письме.

Напомним, в конце сентября представители немецкого Федерального ведомства по радиационной защите заявили, что предполагаемый источник недавнего повышения уровня радиоактивности воздуха в Европе может находиться на Южном Урале.

«Росатом» назвал несостоятельной этой версию. Европейские эксперты в области атомной энергетики также опровергли эти сообщения.

Местные власти сообщили, что паники среди жителей Челябинска нет, а главный онколог Челябинска Андрей Важенин назвал информацию об экстремальной дозировке рутения в регионе «каким-то бредом» и посоветовал переживающим из-за рутения пить пиво, сообщил «Интерфакс».

https://vz.ru