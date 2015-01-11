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Специалисты «горячей линии» проинформировали налогоплательщиков по исчислению и уплате имущественных налогов физических лиц

7 ноября 2017 года проведена «горячая линия» на тему: «Уплата имущественных налогов за 2016 год».

На вопросы 17 налогоплательщиков отвечала заместитель начальника инспекции Юлия Владимировна Музалевская. «Горячая линия» организована с целью информирования налогоплательщиков о порядке исчисления и сроках уплаты имущественных налогов.

Поступившие обращения касались порядка начисления земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц, своевременного предоставления в налоговые органы документов, подтверждающих право на налоговые льготы.

Наиболее актуальные вопросы и ответы приведены ниже:

1. Какие действия необходимо выполнить если по почте до сих пор не пришло налоговое уведомление за 2016 год?

За налоговый период 2016 года налоговые уведомления не направлялись владельцам налогооблагаемого имущества в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением расчета налога за 2014 год;

3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и не направил уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством в 2016 году, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/[email protected], размещенным на интернет-сайте ФНС России).

2. Земельный налог за 2016 год вырос по сравнению с 2015 годом. Причины такого увеличения?

Рост налога может обуславливаться изменение кадастровой стоимости земельного участка, например, в связи со вступлением в силу с 2016 года новых результатов государственной кадастровой оценки земель, или переводом земельного участка из одной категории земель в другую, изменением вида его разрешенного использования. Информацию о кадастровой стоимости можно получить на сайте Росреестра;

Конкретные причины роста налога можно узнать, обратившись в налоговые органы.

3. В налоговом уведомлении за 2016 год неверно указан период владения квартирой?

Согласно ст. 408 Налогового кодекса Российской Федерации, исчисление налога на имущество физических лиц осуществляется на основании информации о периодах владения объектами налогообложения, представленной в налоговые органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (в настоящее время – органы Росреестра).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации необходимо обратиться в налоговый орган, который направит уточняющий запрос в регистрирующий орган и при наличии правовых оснований (с учетом полученных сведений из Единого государственного реестра недвижимости) выполнит перерасчет налога.

4. Если в едином налоговом уведомлении на уплату имущественных налогов содержится недостоверная информация. Какие действия предпринять налогоплательщику?

В случае обнаружения некорректной информации в налоговом уведомлении, налогоплательщики, заполнив заявление, направленное вместе с налоговым уведомлением, могут сообщить об этом в налоговый орган. При отсутствии бланка заявления, последнее составляется в произвольной форме.

Налоговые органы рассмотрят заявление, в случае необходимости, сделают запросы в регистрирующие органы и по итогам рассмотрения направят ответ заявителю. В случае если ошибка в налоговом уведомлении повлияла на расчет налога, будет произведен перерасчет налога и в адрес заявителя направлено новое налоговое уведомление с учетом перерасчета. При не подтверждении регистрирующими органами сведений, представленных налогоплательщиком, налоговый орган направляет в адрес налогоплательщика информационное письмо, в котором сообщает о результатах рассмотрения обращения. В налоговый орган можно также обратиться через официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Обращение в УФНС (ИФНС) России».

5. Каков порядок предоставления физическим лицам льгот по налогу на имущество физических лиц?

Учитывая, что порядок предоставления льгот носит заявительный характер, лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о ее предоставлении и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

Если физическое лицо, имеющее право на льготу, является собственником нескольких объектов налогообложения одного вида (например, двух квартир), это лицо до 1 ноября налогового периода, начиная с которого применяется льгота, представляет в налоговый орган по своему выбору Уведомление (Утвержденной формы). В нем указывается объект, в отношении которого будет применяться льгота. При отсутствии такого Уведомления освобождение предоставляется в отношении объекта с максимальной суммой налога к уплате. Подробную информацию об установленных налоговых льготах в конкретном регионе можно узнать, воспользовавшись информационным ресурсом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» раздела «Электронные услуги» интернет-сайта ФНС России www.nalog.ru

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области

Ключевые теги: налоговая служба, горячая линия.

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