Красный не есть

Красный, желтый и зеленый цвета будут рассказывать покупателям о том, насколько здоровый продукт они намерены приобрести. Главные санитарные врачи государств - членов Евразийского экономического союза поддержали идею Роспотребнадзора о введении новой системы маркировки продуктов питания. И со следующего года она уже начнет появляться на упаковках.

Сегодня маркировка на продуктах тоже присутствует. Она содержит информацию об энергетической ценности или калорийности продуктов, количестве белков, жиров и углеводов в них, а также витаминов и минеральных веществ. Однако в Роспотребнадзоре считают такой вариант маркировки устаревшим и неинформативным для покупателей. Как подчеркнули "Российской газете" в ведомстве, сегодня россияне, покупая продукты, не знают, сколько в них в реальности содержится сахара, соли, жиров. А, как известно, чрезмерное потребление этих компонентов приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета. Заботясь о здоровье населения, Роспотребнадзор и разработал сразу две новые системы маркировки продуктов. По словам главы ведомства Анны Поповой, это будет очень помогать людям выбирать здоровый сбалансированный рацион.

Так, система "светофора" посредством определенного цвета будет информировать о том, сколько насыщенных жиров, сахара и соли содержится в том или ином продукте. Если на упаковке будет красная полоска, значит, в продукте переизбыток этих компонентов, если желтая, то они есть, но в умеренном количестве, а если зеленая, то жира, соли и сахара там очень мало.

Пока такая система рассматривается в качестве приоритетной, однако есть и другая идея маркировки продуктов, пояснили в Роспотребнадзоре. Она еще более информативная, дает представление о рекомендуемой суточной норме потребления калорий, жиров, соли, сахара и клетчатки. При этом она тоже похожа на "светофор". Эта система предполагает также три уровня, отмеченные зеленым, желтым и красным цветами. На каждом цвете предполагается писать информацию о том, сколько калорий содержит данный продукт. Чем выше калорийность, тем ярче цвет. Там также будут содержаться сведения о ежедневном балансе основных групп продуктов. Как считают в Роспотребнадзоре, эта система маркировки поможет людям контролировать потребление вредных для здоровья ингредиентов и держать свой вес в норме.

Вот так по "тарелочкам" разложат все продукты. Зеленая маркировка на упаковке?

Покупай и ешь на здоровье. Фото: depositphotos.com

Как считает главный специалист-диетолог Министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян, идея Роспотребнадзора очень важна с точки зрения просвещения населения. "Многие люди у нас, к сожалению, не задумываются, сколько вредных для своего организма продуктов они съедают каждый день, - отмечает Тутельян. - И на упаковке им же никто не пишет, что колбаса слишком жирная, а конфеты слишком сладкие. А с разноцветными полосками будут покупать и волей-неволей начнут задумываться над тем, что едят. Начнут читать, интересоваться и, возможно, действительно начнут делать выбор в пользу более сбалансированных продуктов. А производителей это тоже начнет подстегивать переключаться на выпуск здоровой продукции".

В мире маркировку продуктов разными цветами используют уже давно. Так, в Финляндии еще 20 лет назад красным цветом начали помечать продукты с повышенным содержанием соли.

В результате ее потребление населением снизилось вдвое. И, как следствие, уменьшилось количество инфарктов и инсультов. В Англии производители еды и напитков добровольно наносят на лицевую сторону упаковки разноцветные значки, показывающие уровень содержания в продукте сахара, соли, жира.

В США производителей продуктов обязали помещать на упаковке количество содержащихся там сахара, соли, жиров - как полезных, так и не очень. Пишется там и информация, сколько содержащиеся в продукте соль, сахар и жиры составляют от рекомендуемой дневной нормы потребления.

Проверь себя

Для тех, у кого за 30

Придуманный "светофор"-маркировка станет хорошим ограничителем для россиян, уверены эксперты, комментирующие "РГ" инициативу Роспотребнадзора.

Что очень важно: в нашей стране, по разным оценкам, от 30 до 55 процентов населения имеют избыточный вес.

Напомним, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения ожирение надо определять по специальному индексу массы тела.

Он рассчитывается по особой формуле, в основе которой соотношение между весом и ростом (масса тела в кг делится на рост в метрах, возведенный во вторую степень).

Если индекс выше 30, это означает, увы, ожирение. Пора принимать меры.

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