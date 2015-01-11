Фермерам Челябинской области предложили диверсифицировать бизнес: выращивать масличные культуры, развивать мясное скотоводство и овцеводство

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А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

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Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

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Фермерам Челябинской области предложили диверсифицировать бизнес: выращивать масличные культуры, развивать мясное скотоводство и овцеводство

Как отметил заместитель губернатора, председатель регионального Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Сергей Сушков, из 2 млн 417 тыс. тонн собранного зерна более 1 млн тонн собрано в этом году в фермерских хозяйствах области (43%). Сельские предприниматели все свои силы направили на сбор урожая, повышение продуктивности – в своём секторе они увеличили валовой надой на 12%, а поголовье коров – на 18% (к уровню прошлого года). Фермеры собрали 21 тыс. тонн картофеля и почти 17 тыс. тонн овощей. Ежегодно, благодаря грантовой поддержке и субсидированию в рамках госпрограммы, фермеры приобретают новую технику, распахивают залежные поля, строят и реконструируют фермы и хранилища. Но нынешний год, который отмечен большим урожаем не только в Челябинской области, но и по всей России, стал для малых форм хозяйствования очередным испытанием на прочность. Очень остро стоит вопрос реализации собранного зерна, расчетов с банками, пополнения «оборотки» для подготовки к будущему полевому сезону. По мнению исполнительного директора областного фермерского союза Дмитрия Трофимова, в дальнейшем фермерам необходимо больше диверсифицировать бизнес: в первую очередь, выращивать культуры, имеющие высокую рыночную цену. Так, только компания «Сигма», предприятия которой расположены на территории Челябинской области и Башкирии, закупает в год не менее 600 тыс. тонн маслосемян. В области есть и другие потребители подсолнечника, рапса, льна, эта продукция также идёт на экспорт. В этом году в области впервые будет собрано 100 тыс. тонн масличных культур, но ёмкость рынка значительно выше. Другая возможность для фермеров избежать убытков – развивать молочное и мясное скотоводство. Получая самостоятельно более дешёвые по себестоимости корма, можно заработать на реализации мяса и молока. Так, Дмитрий Трофимов выращивает мясной скот и сдаёт его в соседней Оренбургской области, где работает компания Orenbeef: в неделю на площадке в Оренбурге принимают до 800 голов скота. Сегодня на рынке также востребована баранина. По словам исполнительного директора Союза, к поддержке фермеров подключилось минэкономразвития РФ, которое в рамках проекта «Территория бизнеса» даёт возможность получить льготные кредиты по ставке 8-9% годовых. По словам директора Челябинского регионального филиала Россельхозбанка Константина Болдырева, в 2018 году ситуация с льготным кредитованием фермерских хозяйств улучшится: на следующий год в федеральном бюджете уже заложено 37 млрд руб. для субсидирования льготных коротких и инвестиционных кредитов в агрокомплексе, выдающихся под 5% годовых. Это в полтора раза больше, чем в 2017 году. Кредиты по льготной ставке в этом году смогли получить 104 фермера Челябинской области. Сегодня банк также принимает заявки на выдачу кредитов по льготной программе, совместной с министерством экономического развития, с целью приобретения техники по ставке 10,6%, продолжает активно взаимодействовать с федеральным Минсельхозом, чтобы получить возможность рефинансировать кредиты, выданные аграриям по коммерческим ставкам. Кроме того, уже в следующем году в Россельхозбанке планируют значительно сократить сроки рассмотрения заявок, оперативно формировать и направлять текущий пул заявок на утверждение льготных кредитов в минсельхоз России (новая схема льготного кредитования, запущенная в 2017 году, оказалась затратной по времени). Что касается платежей по выданным кредитам, то в этом вопросе Константин Болдырев отметил, что каждое обращение с целью найти наиболее приемлемый вариант реструктуризации долга будет банком рассматриваться индивидуально. Фермеры, представлявшие разные муниципальные районы области, высказали общее мнение, что переработчики, которые сегодня являются основными покупателями выращенного ими зерна, занижают цены, при этом готовая продукция – хлеб, макаронные изделия, комбинированные корма – не падают в цене. Сложные рыночные отношения усугубляются затоваренностью торговли рядом продуктов питания и снижением покупательского спроса. Фермеры обратились к Сергею Сушкову с просьбой разобраться с теми элеваторами и переработчиками, которые нарушают условия договоров и вовремя не производят расчётов за отгруженное зерно. Такое совещание состоится в минсельхозе в ближайшее время. В завершение встречи фермерский актив области поздравил бывшего министра сельского хозяйства Сергея Сушкова с назначением на должность заместителя губернатора. Заместитель губернатора ещё раз напомнил, что областной праздник по случаю окончания сельскохозяйственного года состоится 1 декабря в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова, а также пригласил фермеров принять участие в очередном фольклорно-гастрономическом фестивале «Уральские пельмени на Николу зимнего», который пройдёт в Челябинском центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина 16 декабря.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/fermeram-chelyabinskoy-oblasti-predlozhili-diversificirovat-biznes-vyrashchivat-maslichnye

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