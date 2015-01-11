Некультурный обмен с культурной столицей

«В общественном парижском туалете

Есть надписи на русском языке», -

- эти слова наше поколение помнит с детства.

А теперь некоторые из нас могут убедиться в их истинности, лично посетив указанное заведение в славном городе Париже.

Но можно и на просторах нашей Родины увидеть потуги жаждущих увековечить себя или свой регион, ввести в историю, выцарапав след на шершавой поверхности Вечности.

Заметны такие следы и в центре культурной столицы (как теперь называют Питер).

Гуляя недавно под стенами Петропавловской крепости, обратил я внимание, что люди что-то удивленно рассматривают. Подошел ближе. Ну да. Видимо, тоскующие по столице не столь культурной решили оставить напоминание и о себе, и о городе, из которого они приехали.

Как-то в памяти возникли комические персонажи, орущие «Тагиииииил!».

Впрочем, надписи про Тагил я здесь не увидел. А вот на перилах Троицкого моста, ведущего от Петропавловки к Марсову полю следы земляков разглядеть удалось. Скромненько так, без имен и фамилий…

Справедливости ради, следует отметить, что и в Озерске можно почувствовать иногороднее присутствие. Некто, тоскуя по белым ночам русского севера излил свои эмоции на стену дома на проспекте Победы…

Такой вот культурный обмен получается…

Александр Волынцев