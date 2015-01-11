25 ноября 2017 года состоялся второй матч Чемпионата Челябинской области по хоккею с шайбой.

ХК "Маяк-Гранит" встречался с ХК "Трехгорный". Встреча между двумя "атомными" командами обещала быть жаркой, забегая вперед скажем, что все ожидания, возложенные на данный матч, оправдались полностью.

Матч выдался очень напряженным, и никто из команд не хотел уступать ни сантиметра льда. Борьба шла на каждом участке поля, лед буквально плавился от накала страстей.

Наши ребята, сдержав натиск соперника, уже в начале игры ринулись в бой. Создавалось множество голевых моментов, но великолепно действовали вратари обеих команд. И всё же под занавес первого периода наша дружина смогла "размочить" вратаря гостей, отличная контратака позволила организовать выход 3 в 1, и Евгений Алабугин открывает счет в матче.

Второй отрезок игры выдался очень богатым на силовые приемы и удаления со стороны обеих команд. Шквал бросков обрушился то на наши ворота, то на ворота соперников, никто не хотел отступать. "Маяк-Гранит" закрепился в зоне соперника. Отличная комбинация приводит ко второй забитой шайбе, автором гола становится защитник Валерий Дыдыкин: от синей линии мощнейшим щелчком прошивает вратаря соперника, 2:0. С таким счетом команды ушли на перерыв.

Третий период начался с прессинга нашей команды, что и привело к сокращению разрыва в счете - 2:1. Как ни старались парни из Трехгорного пробить нашего вратаря, больше одного раза им этого не удалось: отлично действовал наш голкипер Эмиль Сафин.

В конце игры ХК "Трехгорный" меняет вратаря на шестого полевого игрока, но и это ни к чему не привело.

2:1 - заслуженная победа нашей команды!!!

Отдельное спасибо нашим болельщикам, которые приезжают нас поддержать. С такой поддержкой очень приятно играть.

ХК "Маяк-Гранит" - ХК "Трехгорный" 2:1 (1-0, 1-0, 0-1)

Состав: Сафин (Котик), Захаров - Кучуков, Михайлов - Алабугин - Кириллов, Аксенов - Орлов, Петрюк - Тровеных -Аникеев, Дыдыкин - Овсянников, Брюханов - Данилин - Приданников, Шубников - Мотыгулин, Савицкий.

Голы: 1 гол - Алабугин (Михайлов, Захаров), 2 гол - Дыдыкин (Кириллов, Алабугин).

Пресс-служба ХК "Маяк-Гранит"