Цифровые технологии помогают малому бизнесу Челябинской области

В рамках пленарной сессии «Правовая защита бизнеса в условиях усиления ответственности» руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова рассказала о либерализации антимонопольного законодательства и тех изменениях, которые необходимо знать предпринимателям. «С 2016 года антимонопольный орган выдает предупреждения по большинству нарушений, связанных с недобросовестной конкуренцией. Из-под антимонопольного контроля выведены торговые сети оборотом менее 400 миллионов рублей, в ФАС можно оспорить торги», - сообщила Анна Козлова. Большой блок вопросов в рамках форума был посвящен digital-инструментам: «системам безопасности» при построении бизнеса, продаже интеллектуальных услуг через онлайн-сервисы, технологии блокчейн, правовому регулированию в интернете. Новые технологии серьезно облегчают жизнь предпринимателя. В Челябинской области открыт МФЦ «Территория бизнеса», действуют разные интернет-ресурсы, где можно получить всю необходимую информацию, начиная от таких стратегических вопросов, как бизнес-планирование, заканчивая подготовкой форм документов для регистрации предприятия, получения господдержки. Но внедрению цифровых технологий мешают консерватизм и нехватка знаний, считает председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Ларин. «Все традиционно готовят документы в бумажном виде, пугаются нового. Например, в сфере здравоохранения уже несколько лет есть возможность подать заявление на лицензирование в электронной форме. Но 90% заявителей предпочитают бумажный вариант. Мотивировка – на бумаге исправить проще. Вводятся электронные листки нетрудоспособности, возможность телемедицинского консультирования, которые завязаны на сохранении врачебной тайны, легитимности оформления документов, ответственности того, кто дал экспертное заключение. Революция неизбежна», - сказал Алексей Ларин. Эксперт добавил, что необходимо просвещение в этом плане и населения, и предпринимателей. Но в то же время важно решить вопрос нигилизма, когда, получив информацию о правах, граждане и бизнес идеалистически относятся к своим обязанностям. Организаторами X Юридического форума Южного Урала «Digital-2017» выступили НП «Южно-Уральское правовое партнерство», Уполномоченный по правам человека в Челябинской области, Челябинское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», «Ассоциация юристов России», Челябинский государственный университет.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/cifrovye-tehnologii-pomogayut-malomu-biznesu-chelyabinskoy-oblasti-41902