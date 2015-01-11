Пострадавшую на тайском курорте челябинку спецбортом доставили на родину

Накануне ночью жительницу Челябинска, разбившуюся на курорте в Таиланде, на специально подготовленном самолете транспортировали на Южный Урал. Перелет стал возможен после положительного заключения иностранных врачей. Женщина хорошо перенесла многочасовой перелет, однако ее состояние оценивается как тяжелое.



Прошлой ночью прибыл спецборт с нашей землячкой. Перелет она перенесла нормально, без ухудшения состояния. У трапа ее встретил реанимобиль с врачебной бригадой. Женщину доставили в Челябинскую областную больницу и госпитализировали в реанимацию. Ее состояние тяжелое, находится на ИВЛ. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.



Напомним, 31 октября челябинка Марина Логинова впала в кому после поездки на велосипеде Ко-Чанг в Таиланде. Как сообщил супруг женщины, у транспорта отказали тормоза. Марина упала и получила серьезную травму головы, ее срочно доставили в больницу, провели две операции. Однако результатом травмы стала кома. Страховка на покрытие медицинских расходов была исчерпана 7 ноября. По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского для женщины предоставят специальный борт для транспортировки в Россию.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/dostavili-iz-tailanda-v-chelly/