Позор Доски Почета

19 июня 2015 года в Озерске открылась очередная Доска Почета, точнее «городской стенд «Трудовая слава», как он именуется официально.

Место было выбрано странноватое: в темном уголочке возле спорткомплекса «Лидер».

Планировалось, что здесь будут размещаться фотопортреты наших земляков, «добившихся высоких результатов и своим трудом внесших большой вклад в развитие своих предприятий и учреждений».

Правда, дальше портретов «первого призыва» дело не пошло.

И хотя Положение о стенде «Трудовая слава», утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.11.2014 № 191 никто вроде бы не отменял, но желающих подхватить инициативу «морального вознаграждения озерчан» не оказалось.

И вот уже нынешняя убитость этого «объекта культурного наследия», доставшегося от прошлой администрации, не может не удручать: с печальной Доски уже слиняли и герб Озёрска, и гордые слова «Доска Почета», и ряд портретов вместе с рамками…

Деньги, выделенные на создание этого «монумента» освоены и что дальше? «Дальнейшее – молчанье», как сказано у классика нашего, у Шекспира?

Александр Волынцев